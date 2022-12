Ce tweet d’Ankur Warikoo sur les histoires de fantômes a des réponses vraiment effrayantes

Alors que certains pensent que les fantômes sont principalement un événement fictif, il y a des gens qui prétendent avoir eu des rencontres réelles avec ces créatures paranormales. Un récent post sur Twitter de l’entrepreneur Ankur Warikoo développe également la même chose. Dans son message, il demande aux gens s’ils croient aux fantômes. « Croyez-vous aux fantômes/esprits ? » lire le tweet. Ce message a déclenché un débat massif sur la plate-forme de médias sociaux. Alors que certains ont commencé à raconter leurs rencontres personnelles, d’autres affirment que tout cela n’est que fictif.

“Jamais. La vie n’aurait pas été la même si elles avaient jamais existé. Quelqu’un peut imposer un fantôme pour battre les adversaires, que ce soit aux élections, aux examens, aux sports et dans tous les domaines de la vie où il y a de la concurrence. De même, les esprits auraient sauvé le monde du tsunami, du Covid, etc. Par conséquent, jamais”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit : « Vous ne devriez pas dire qu’il n’y a ni esprit ni fantôme. Parce que nous avons très peu de connaissances sur la nature, l’univers, le corps humain. Vous pouvez dire que je crois. Mais “jamais” n’est pas un bon terme. Pas d’offense mon pote !”

Au milieu de tout cela, un autre utilisateur de Twitter a retweeté un ancien tweet d’Ankur. Il a raconté comment il y a quelques jours, deux des fils de sa femme de chambre âgés de 20 et 15 ans se sont battus. Les choses sont devenues physiques très vite. Et dans un moment de rage, le frère aîné a enfoncé ses pouces profondément dans les globes oculaires du jeune de 15 ans. « Il a commencé à blablater qu’il voyait des choses (que d’autres ne pouvaient pas voir). Il a eu ce coup d’énergie soudain. A commencé à crier, à jeter des choses. Impossible de reconnaître quelqu’un de familier. Lorsque nous avons été informés, il était tard dans la nuit. Et nous pensions qu’il allait s’endormir”, a-t-il écrit.

Il a ensuite expliqué : « Il n’a pas dormi. Pour une seconde. Il semblait que son énergie augmentait avec le temps. J’étais convaincu qu’il s’agissait de dommages neuronaux. Nous lui avons donc attaché les jambes et les mains et l’avons emmené pour un scanner. Il restait un jour avant que le rapport n’arrive. Il n’avait pas dormi depuis plus de 30 heures maintenant.”

Après l’arrivée des rapports, tout était normal. Cependant, le père était convaincu que c’était quelque chose à voir avec des trucs paranormaux et a appelé une équipe de spécialistes. Voici le fil:

« Aap log yeh sab maante nahi hai. Ispe bhoot pret chadd gaya hai » (Vous ne croyez pas tout cela. Un esprit maléfique a pris le dessus) Il fait appel à une équipe de spécialistes. Ils viennent avec des feuilles, de la bouse de vache sèche. Très négligemment ! En les voyant, le jeune de 15 ans devient violent et… — Ankur Warikoo (@warikoo) 9 février 2020

Casse une chaise en bois de ses propres mains. C’est comme Hulk juste devant moi. Il est en colère, il ne montre aucun signe de manque de sommeil ou de nourriture depuis 3 jours. Le chef de l’équipe de spécialistes de 4 membres commence à chanter quelque chose. Et ordonne au garçon de s’asseoir. Il fait!! — Ankur Warikoo (@warikoo) 9 février 2020

Il reconnaît son frère, sa maman et son papa. Et ceux qui l’entourent. Et il transmet que Durga lui donne des bénédictions. Et puis dit qu’il a sommeil. Et se couche comme si de rien n’était. Je suis témoin de tout cela de mes propres yeux, désemparé, me sentant presque trahi par mon “intelligence” — Ankur Warikoo (@warikoo) 9 février 2020

Bien que je puisse encore rejeter la plupart des choses (perte de mémoire, colère, cris) comme psychologiques, voire semblant, mes 2 plus grandes questions1. Comment un jeune de 15 ans a-t-il acquis la force d’un animal ?2. Comment a-t-il pu passer 4 jours sans dormir ni manger et sans impact matériel ?— Ankur Warikoo (@warikoo) 9 février 2020

Avez-vous eu des rencontres paranormales ?

