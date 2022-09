Un tweet semblant «prédire» la date de la mort de la reine Elizabeth est devenu viral. Réalisé par un vaudou autoproclamé passant par le pseudo @orunmilavd, le tweet du 24 août 2021 se lit (à l’origine en français) : “La reine d’Angleterre va mourir le 8 septembre je vois cette date planer au-dessus d’elle, continuez à ne pas croire au vaudou vous verrez [sic].” Visiblement, le tweet n’avait pas un an pour la “prédiction”. Le 9 septembre, après la mort de la reine, le compte tweete à nouveau : « On ne peut pas agir ni influencer, juste prévoir, savoir à l’avance parfois avec une bonne marge d’erreur. Là, je n’ai pas pu connaître l’heure ni la raison [sic].”

Alors que le tweet est devenu viral avec plus de 15 000 likes, de nombreux utilisateurs de Twitter ont proposé des théories possibles sur la façon dont le tweet aurait pu faire cela. « Ayez un compte privé, publiez plusieurs pronostics, supprimez les mauvais et, le bon jour, rendez-les publics. Certains l’ont fait pour des résultats de football dans le passé », a expliqué un journaliste. Un autre utilisateur de Twitter a suggéré une autre explication : « Les étapes pour arnaquer les gens – peuvent également être appliquées aux « prédictions » cryptographiques : créez plusieurs comptes privés (facile avec votre propre nom de domaine, redirigez *@domain.name vers votre e-mail et enregistrez Twitter par e-mail) , chaque récit donne une prédiction différente, rendez publique la bonne.

Même ainsi, des questions persistaient sur la logistique exacte. On pouvait voir des gens débattre de la façon dont le compte avait rendu le tweet viral et des efforts qu’ils devraient déployer pour fabriquer autant de “prédictions”.

Explication avant d’envoyer votre argent https://t.co/L7xaFTdky5 — Rebecca Enonchong (@africatechie) 8 septembre 2022

Compte bloqué. Impossible de voir les tweets tant que le compte n’est pas déverrouillé. — Rebecca Enonchong (@africatechie) 8 septembre 2022

Bizarre. Pas de QT ou de commentaires sur cette prémonition – jusqu’à hier. https://t.co/Rn3UU8nXtH – JKelleyK (@JKelleyK) 9 septembre 2022

Il vous suffit de demander/payer un compte plus important pour retweeter votre tweet – Mxgentx (@magenta_twt) 9 septembre 2022

Vous pouvez l’automatiser avec un programme informatique. — Ser Tolly d’Brown #L222 (@r1p0st3_crypt0) 9 septembre 2022

Peut-être. Remarquez à quel point les tweets sont rares, et il n’y avait qu’un jour donné mais pas d’année. – Tomi Oladipo (@Tomi_Oladipo) 9 septembre 2022

De nombreux tweets canulars prétendant prédire la mort de la reine sont devenus viraux et démystifiés depuis sa mort.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici