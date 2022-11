Ce trottoir au Royaume-Uni génère de l’électricité lorsque vous marchez dessus

Il est largement admis que la marche est bonne pour la santé. Abandonner votre véhicule et vous rendre à pied à votre lieu de travail, à votre université ou à votre institution vous aide à rester en forme et est également bénéfique pour l’environnement car il ne cause aucune pollution. Cependant, et si on vous disait que la marche peut aussi aider à produire de l’électricité ?

Oui, tu l’as bien lu. La science élémentaire suggère que l’énergie n’est ni créée ni détruite mais simplement convertie. Un trottoir dans le Shropshire, au Royaume-Uni, peut convertir votre énergie en énergie électrique pendant que vous marchez, contribuant ainsi à alimenter le comté.

Le sentier high-tech construit dans le Shropshire a été conçu de manière à générer de l’énergie lorsque les gens marchent dessus. Le conseil de Telford & Wrekin a installé un tronçon de trottoir en plus de la passerelle Silver Swallow sur le passage de la gare de Telford à la ville, qui exploite l’énergie des pas des piétons et la convertit en signaux électriques.

La technologie utilisée par Telford & Wrekin Council pour ce sentier intelligent de 6 mètres de long convertit facilement l’énergie pour recharger les téléphones portables ou d’autres appareils. Si les piétons veulent savoir combien d’électricité ils ont généré, ils peuvent regarder les écrans solaires à la gare centrale de Tedford, suggère un rapport de Metro.

Ce sentier a été inauguré en octobre. Il est assez similaire à certains projets en cours à Dubaï, Milan et Hong Kong. Tous les projets ont été propulsés par la société britannique Pavegen. Le trottoir est fait de tuiles en caoutchouc et d’acier inoxydable. Il dispose de générateurs électromagnétiques, qui génèrent 2,1 watts d’électricité par heure.

Bien que le projet ait été apprécié, beaucoup l’ont qualifié de gadget qui est un gaspillage d’argent. La conseillère Carolyn Healy a défendu cette décision et a déclaré que c’était une façon «amusante» de montrer comment de l’électricité propre peut être générée. Le métro l’a citée comme disant: “Nous apprécions qu’il se passe beaucoup de choses dans la vie des gens en ce moment, mais ce serait un énorme pas en arrière si l’action climatique disparaît du radar – c’est pourquoi des projets de sensibilisation comme celui-ci sont si précieux.”

