« Ce tribunal est un échec » : les Palestiniens de Gaza dénoncent la décision intérimaire de la CIJ | Guerre d’Israël contre Gaza

Les Palestiniens de Gaza se disent dévastés par la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) de ne pas ordonner à Israël de cesser ses bombardements et son invasion terrestre de la bande depuis près de quatre mois, dans le cadre d’une affaire intentée par l’Afrique du Sud accusant Israël d’avoir commis un génocide.

Vendredi, la Cour mondiale a émis une série de mesures provisoires exigeant qu’Israël se conforme à la Convention sur le génocide de 1948, autorise davantage d’aide humanitaire à Gaza et agisse contre ceux qui publient des déclarations génocidaires.

Mais le tribunal n’a pas ordonné un cessez-le-feu immédiat ni insisté pour qu’Israël mette fin à toute activité militaire dans la bande de Gaza.

Beaucoup à Gaza se disent déçus, mais pas surpris. Ils disent qu’ils ne font pas confiance à la communauté internationale, ni au système judiciaire mondial, car ils n’ont pas réussi jusqu’à présent à mettre fin à l’effusion de sang dans l’enclave.

Plus de 26 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre et quelque 1,9 million ont été déplacés à l’intérieur du pays, selon les Nations Unies.

Parmi eux se trouve Ahmed al-Naffar, 54 ans, qui suivait attentivement l’annonce du tribunal devant l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa, à Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, vendredi.

« Même si je ne fais pas confiance à la communauté internationale, j’avais une petite lueur d’espoir que le tribunal statuerait sur un cessez-le-feu à Gaza », a déclaré al-Naffar à Al Jazeera.

Ses grands espoirs se sont effondrés lorsqu’il a entendu les décisions de précaution qui ont émergé de l’audience du tribunal. Il a refusé de continuer à écouter, affirmant : « Le tribunal est un échec ».

Ce père de six enfants a été déplacé et se réfugie actuellement dans la cour de l’hôpital, avec des centaines d’autres Palestiniens.

«Il est choquant que, malheureusement, personne ne puisse supporter d’appeler à un cessez-le-feu. Tout le monde assiste à notre annihilation sans agir pour obtenir un cessez-le-feu sérieux », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Nous ne voulons ni aide ni nourriture. Nous voulons un cessez-le-feu, la fin de la guerre et le retour à Gaza [City].»

“Laissons-les tous nous tuer et nous soulager de ce tourment”

Plus tôt ce mois-ci, l’Afrique du Sud a demandé à la CIJ d’ordonner une suspension d’urgence de la campagne militaire dévastatrice d’Israël à Gaza.

Il a fait valoir que des mesures provisoires sont nécessaires « pour protéger contre de nouveaux dommages graves et irréparables aux droits du peuple palestinien au titre de la Convention sur le génocide, qui continuent d’être violés en toute impunité ».

L’Afrique du Sud a déposé neuf injonctions auprès du tribunal. Parmi eux, il y en avait un qui ordonnerait également à Israël de faciliter et non d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza.

Actuellement, l’aide arrivant à Gaza via le poste frontière de Rafah répond à moins de 30 pour cent des besoins de l’enclave, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza. La quantité et le type d’aide sont contrôlés par Israël, qui impose un siège complet à Gaza depuis le début de l’offensive.

Al-Naffar s’est dit particulièrement déçu pour sa femme et ses cinq filles.

« Je ne sais pas quoi dire à mes filles qui sont restées seules dans la ville de Gaza dans ces conditions effrayantes », a-t-il déclaré.

Il a été contraint de quitter la ville de Gaza lorsque les forces israéliennes l’ont arrêté, lui et son fils de 19 ans, à leur domicile le 20 novembre. Ils sont restés en détention israélienne pendant 24 heures.

Pendant cette période, a expliqué al-Naffar, ils ont été interrogés, « sévèrement battus » et maltraités avant d’être finalement relâchés et sommés de se diriger vers le sud de la bande de Gaza.

Al-Naffar a appelé ses filles plus tôt dans la journée, leur promettant que la décision du tribunal serait « positive et en notre faveur » et qu’il mettrait probablement fin à l’agression.

“Mais j’avais tort”, a-t-il déclaré. «Je me sens triste et frustré. J’espère que nous mourrons tous, qu’ils nous tuent tous. Laissez-les larguer une bombe nucléaire sur Gaza et soulagez-nous de ce tourment. »

Séparé de sa famille, al-Naffar passait la majeure partie de sa journée à penser à eux et à essayer de les contacter.

« Mes filles sont seules avec leur mère. Ils ont désespérément besoin que je sois à leurs côtés dans des circonstances aussi horribles.

« Personne ne peut arrêter Israël »

Pendant ce temps, le Palestinien déplacé Mohammad al-Minawi a déclaré qu’il estimait qu’il était inutile même d’écouter la décision de la CIJ.

Ce père de cinq enfants, âgé de 45 ans, se réfugie actuellement dans une tente à l’extérieur de l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa. Il a été contraint de fuir son domicile situé dans le quartier d’al-Mughraqa, à l’est de la ville de Gaza, lorsque celui-ci a été attaqué.

Comme des centaines de milliers d’autres, il s’est dirigé vers le sud conformément aux instructions de l’armée israélienne.

« Je ne suis pas optimiste… Malheureusement, personne ne peut arrêter Israël », a déclaré al-Minawi à Al Jazeera.

Il a néanmoins exprimé sa gratitude à l’Afrique du Sud, qualifiant de « sans précédent » ce qu’elle a fait en intentant une action en justice contre Israël. Mais il a ajouté qu’à son avis, si les autres pays restent silencieux, cette démarche sera insuffisante.

« Il n’y a aucun moyen de dissuasion pour Israël. Toutes les décisions internationales et diplomatiques le soutiennent, et il n’y a aucune responsabilité », a déclaré al-Minawi.

Si Israël se souciait du droit international, ses forces n’auraient pas tué « autant de femmes et d’enfants à Gaza et détruit toutes nos maisons », a-t-il déclaré.

« Tout le monde dit ‘nous enverrons de l’aide’. Israël nous tue et vous faites pression pour envoyer de l’aide ? Que diriez-vous de nous fournir une protection.

“Nous serons exterminés dans un mois”

Israël a rejeté l’accusation de génocide et boycotte fréquemment les tribunaux internationaux et les enquêtes de l’ONU, les qualifiant d’injustes et de partiales.

La CIJ a demandé à Israël de soumettre dans un mois un rapport décrivant les mesures qu’il prend pour montrer qu’il se conforme aux mesures provisoires ordonnées vendredi. L’Afrique du Sud aura alors la possibilité de répondre à ce rapport.

Même si Israël fera l’objet d’un examen plus minutieux quant à la manière dont il mènera son attaque militaire contre Gaza, il ne violera pas la décision de la Cour en poursuivant ses bombardements.

« Comment peut-on donner à Israël un mois complet pour soumettre un rapport sur le fait de ne pas cibler les civils ? Nous serons tous exterminés au cours de ce mois », a déclaré al-Minawi.

Plusieurs organisations de défense des droits humains et organismes internationaux ont exhorté Israël à protéger la vie civile, mais la majorité des victimes à Gaza sont des femmes et des enfants innocents, ont déclaré les habitants de la bande de Gaza.

Au moins 183 personnes ont été tuées et 377 blessées dans toute l’enclave au cours des seules dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Depuis le 7 octobre, les attaques israéliennes ont visé des installations médicales, du personnel soignant et des ambulances, ainsi que des milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays, abritées dans des hôpitaux et des installations gérées par l’ONU.

“Le monde entier approuve notre annihilation”

L’assaut militaire et le blocus de la bande de Gaza ont particulièrement touché les femmes enceintes de Gaza, dont beaucoup ont été contraintes d’accoucher dans des conditions dangereuses et insalubres, au milieu de l’effondrement du secteur de la santé.

Tahrir Sheikh Khalil fait partie des milliers de femmes actuellement enceintes, confrontées à un grave manque de nourriture et d’eau potable. Elle vit désormais dans une tente près de l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa, avec son mari et ses cinq enfants.

Son mari écoutait vendredi le jugement de la CIJ. Peu avant le verdict, Khalil avait déclaré que son mari était « optimiste », mais elle ne l’était pas.

« Je ne suis optimiste sur rien », a déclaré à Al Jazeera cet homme de 35 ans qui a fui le camp de réfugiés de Shati.

Son mari, Hassan Khalil, 40 ans, espérait qu’il aurait pu retourner « immédiatement » dans la ville de Gaza si la CIJ avait ordonné un cessez-le-feu immédiat.

« Nous avons fui vers cinq endroits avant de nous retrouver ici. D’abord dans les écoles de l’UNRWA au centre-ville, puis dans le quartier d’al-Maghazi, puis dans un quartier sur les routes de Maghazi, et maintenant nous sommes ici à Deir al-Balah », a déclaré Tahrir.

« Ce qui se passe ne changera rien à nos souffrances. La guerre, les massacres et la destruction continueront », a-t-elle ajouté.

Le couple a fait écho aux sentiments de tous ceux qui l’entouraient, déclarant : « Nous ne voulons pas qu’ils apportent de l’aide. » Ils ont une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu durable.

« Nous vivons ici dans des conditions tragiques et nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ces conditions », a déclaré Hassan.

« Nous n’avons personne pour nous soutenir. Personne ne peut arrêter Israël, pas de décisions de justice ni de résolutions de l’ONU. Tant que les États-Unis soutiendront Israël, nous continuerons à souffrir », a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont continué de fournir une aide militaire sur laquelle Israël dépend pour poursuivre son offensive. Les États-Unis ont également fourni un soutien diplomatique et ont opposé leur veto à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

« Le monde entier approuve notre annihilation. C’est la somme des choses », a déclaré Tahrir.