Ce “travail le plus effrayant du monde” mettra votre courage à l’épreuve comme jamais auparavant

Il est intéressant de penser à la grande variété d’emplois disponibles dans ce monde, certains différents et non conventionnels des autres. Alors que la plupart d’entre nous sont habitués au travail général de l’entreprise 9-6, il existe des emplois qui n’ont pas d’horaires fixes mais qui vous feront passer de solides tests physiques et psychologiques en échange d’un beau salaire. Alors, seriez-vous prêt à mettre votre courage à l’épreuve et à être payé en retour ? Eh bien, même si vous ne le faites pas, continuez à lire pour voir à quel point c’est intrigant.

Vous avez peut-être entendu parler de profils d’emploi tels que testeur de thé et testeur de jeux où un professionnel utilise le produit final avant les utilisateurs finaux et donne son avis à l’entreprise. Eh bien, maintenant, nous avons également des profils pour les tests de peur.

Une attraction touristique basée au Royaume-Uni a annoncé une ouverture pour un testeur de peur qui doit être le seul public de leurs émissions effrayantes et leur fournir des commentaires. Ils l’ont surnommé “le travail le plus effrayant du monde” et nous sommes plutôt d’accord.

L’attraction touristique nommée The Dungeon a fait de la publicité pour des personnes au cœur fort qui se promèneraient dans leurs attractions sur des sites à Londres, Blackpool, Édimbourg et York. Ils devraient alors fournir une rétroaction sur la façon dont le spectacle est effrayant.

La personne sera initialement autorisée à goûter au «Dîner des morts» au donjon d’Édimbourg. Il s’agit d’un rassemblement d’invités errants pour une fête des vendanges coutumière dans la tradition celtique, lorsqu’un lieu vacant est aménagé pour « accueillir à nouveau » les proches décédés. Après avoir terminé, le candidat se rendra au London Dungeon pour voir une toute nouvelle performance au 50 Berkeley Square, l’une des structures les plus étranges de la ville, dont l’histoire hantée est facilement disponible sur le Web.

La personne sélectionnée participera à une séance de spectacle au York Dungeon où les “mauvais esprits” sont censés être convoqués. Le testeur de peur doit également visiter le donjon de Blackpool pour découvrir le nouvel ajout de Grim Reaper.

Inutile de dire que le travail n’est pas pour les timides et The Dungeon l’a mentionné dans leur publicité. Parlant des attractions, Kathryn Angel, directrice générale du donjon d’Édimbourg, a déclaré au Mirror qu’ils augmentaient la barre cet Halloween en termes de facteur de peur et que les légendes urbaines les plus effrayantes et les plus effrayantes des villes locales prendraient vie.

“Cette année, nous lançons un défi à l’un de nos fans (les plus malchanceux) de Dungeon de visiter et de vivre nos émissions d’Halloween les plus effrayantes de Dungeon”, a-t-elle ajouté.

Et vous pensiez que vous aviez le travail le plus difficile de tous les temps. Essayez d’imaginer cela.

