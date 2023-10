Ce travail à distance très demandé rapporte jusqu’à 250 $ de l’heure et ne nécessite pas de diplôme

Le nombre d’emplois pour les responsables marketing est devrait croître 6,6 % au cours de la prochaine décennie, rapporte le Bureau of Labor Statistics – plus rapide que la moyenne de l’ensemble des professions.

Les sites d’emploi FlexJobs et Freelancer.com connaissent également un boom du nombre de postes de marketing à distance, hybrides et indépendants.

Même trois ans plus tard, cette demande ne montre aucun signe de ralentissement : selon LinkedIn, les carrières de directeur marketing comptent parmi les carrières qui connaissent la croissance la plus rapide aux États-Unis.

La pandémie de Covid-19 a stimulé une nouvelle demande de marketing numérique, la crise de santé publique ayant privé les entreprises de leurs tactiques de marketing traditionnelles et favorisant les achats en ligne de plus en plus de consommateurs.

Ce qui est bien plus important, déclare Toni Frana, expert principal en carrière chez FlexJobs, ce sont les compétences techniques que vous apportez : la plupart des missions marketing nécessitent une solide compréhension du référencement, de l’analyse des données et des médias sociaux, entre autres compétences.

Selon Fiverr, un marché indépendant, la plupart des emplois de marketing indépendants sont également effectués à distance, de sorte que les responsables marketing peuvent travailler de n’importe où et définir leurs propres horaires, à condition qu’ils respectent les délais de leur projet.

Fiverr a vu demande constante pour les talents marketing au cours des six derniers mois : entre avril et septembre, les recherches de « responsable du marketing numérique » ont augmenté de 640 % sur sa plateforme.

Plus vous êtes expérimenté, plus vous pouvez fixer votre tarif à un niveau élevé : Responsables marketing sur Freelancer.com facturer jusqu’à 250 $ de l’heure.

Alex Martkovich, responsable du marketing numérique indépendant à Toronto, frais n’importe où de 150 $ à 3 995 $ sur Fiverr pour ses services.

Bien que le marketing numérique ait commencé comme une activité secondaire il y a plus de 15 ans pour Martkovich, titulaire d’un baccalauréat en robotique et d’une maîtrise en génie électrique, il a pu en faire une carrière à temps plein en 2020.

Martkovich affirme que la constitution d’une liste de clients récurrents et le perfectionnement des compétences grâce aux cours de marketing en ligne proposés par Google et Meta l’ont aidé à bâtir une carrière indépendante réussie.

Désormais, il voyage et travaille à distance, avec une moyenne de 30 à 40 heures de travail par semaine.

Au-delà de la flexibilité, Martkovich affirme que l’un des meilleurs aspects du travail en tant que responsable marketing à distance est la stabilité.

« La plupart de mes clients se trouvent aux États-Unis, mais je travaille également avec des personnes en Australie, au Canada et au Royaume-Uni », explique-t-il. « Le succès d’une entreprise dépend d’un marketing réussi, ce travail est donc toujours nécessaire, pas seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. »

