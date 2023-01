Ce train touristique japonais circule sur les restes de ramen

Au Japon, les portions peuvent être généreuses quand il s’agit de ramen, le plat traditionnel à base de bouillon avec des nouilles, des tranches de porc et des œufs fermentés, caractérisé par le célèbre cinquième goût, l’umami. Bien qu’il soit mal vu dans la culture japonaise de ne pas finir son assiette, ce n’est pas toujours facile quand le bol est beaucoup trop grand. Mais voilà que le Japon semble avoir trouvé une solution innovante pour arrêter de gaspiller les restes de ramen…

Dans la préfecture de Miyazaki, sur l’île méridionale de Kyushu, une ancienne ligne de chemin de fer, le chemin de fer Takachiho Amaterasu, emmène les visiteurs dans un voyage de découverte à travers les paysages verdoyants d’un Japon paisible et préservé. La ligne de chemin de fer est célèbre dans le pays pour son passage sur le plus haut pont ferroviaire du Japon. Quiconque a peur des hauteurs voudra peut-être y renoncer !

Suite aux dommages causés par un typhon en 2005, le chemin de fer d’Amaterasu a cessé d’exploiter les services de transport de voyageurs, avant qu’un tronçon ne soit rouvert en tant qu’attraction touristique, entièrement consacré à la contemplation du paysage lors d’un trajet de 30 minutes et 5 kilomètres. Le chemin de fer fonctionne avec un mélange d’huile de canola et de sésame, complété par des restes de bouillon de ramen récupérés dans divers restaurants. L’huile restante des plats de riz non finis est également utilisée pour alimenter le train. En d’autres termes, il n’y a pas de combustible fossile en vue !

Le train touristique n’est pas le premier cobaye à tester ce biocarburant. Depuis 2021, cette concoction de biocarburant, formulée par la société de logistique Nishida Shoun, est utilisée pour alimenter une partie de sa flotte de près de 200 camions.

Cependant, si cette solution est une belle initiative pour la planète, elle ne peut malheureusement pas être utilisée pour alimenter d’autres trains japonais plus gros. Le biodiesel a une durée de vie très courte. De plus, les filtres doivent être changés régulièrement.

Cette approche rappelle un autre biocarburant qui alimente les bateaux-bus vaporetto de Venise. Moins glamour que l’odeur des ramen, c’est encore une fois l’huile de cuisson qui permet à ces bateaux de remonter le Grand Canal. Les restaurateurs vénitiens ont mis de côté le précieux liquide pour aider les vaporettos à réduire leurs émissions polluantes de 15 à 40 %.

De même, en France, la compagnie aérienne nationale Air France a déjà réussi à faire voler un avion utilisant un carburant durable, composé entre autres d’huile de friture. Et comme au Japon, un petit train touristique à Trojan-les-Bains, dans l’ouest de la Charente-Maritime, roule lui aussi à l’huile de friture usagée.

