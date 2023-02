Ce train du Tamil Nadu est le plus lent du pays et roule à 10 kilomètres à l’heure

Les petits trains sont une belle attraction touristique. Non seulement ces trains sont un moyen de se déplacer, mais ils sont adorables et ont des itinéraires pleins de tunnels et de vues panoramiques, ce qui rend le trajet agréable. Quelle que soit la gare où vous vous rendez, vous trouverez principalement un petit train en marche dans la région. Les gens aiment profiter des routes panoramiques tout en prenant leur thé du matin. Mais saviez-vous qu’ils sont aussi la forme la plus lente de la locomotive ? Le train de voyageurs Mettupalayam Ooty Nilgiri (Tamil Nadu) est le train le plus lent du pays, roulant à une vitesse de seulement 10 kilomètres à l’heure. Il est environ 16 fois plus lent que le train le plus rapide d’Inde et parcourt une distance de 46 kilomètres en un peu plus de cinq heures. Mais la balade est assurément agréable.

L’UNESCO a déclaré le train site du patrimoine mondial, en tant qu’extension du chemin de fer Darjeeling Himalayan. Le site officiel de l’UNESCO révèle que la construction du chemin de fer de montagne Nilgiri a été proposée en 1854. Mais en raison de la difficulté de construction dans un endroit vallonné, les travaux ont commencé en 1891 et la ligne de chemin de fer était prête à être exploitée en 1908. L’échelle d’élévation de 326 mètres pour 2,2 kilomètres représentait la dernière technologie de l’époque.

Le chemin de fer de montagne Nilgiri exploite le train quotidiennement. Le train part de Mettupalayam à 7h10 et atteint Ooty à midi. Il revient à Mettupalayam à 17h35.

Selon l’IRCTC, le train traverse de nombreux tunnels et plus de 100 ponts au cours de son parcours de 46 km. Le terrain rocheux, les ravins, les plantations de thé et les collines densément boisées rendent la balade magnifique. Le voyage de cinq heures en vaut la peine, et le paysage le plus époustouflant se situe entre Mettupalayam et Coonoor.

La réservation du train peut se faire via le site IRCTC. Étant donné que la fréquentation touristique augmente énormément pendant les vacances et les week-ends, c’est pourquoi il est conseillé d’effectuer la réservation du train.

