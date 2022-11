Ce tour de montagnes russes à 7 000 pieds au-dessus du niveau de la mer n’est pas pour les timides

Si vous avez peur des hauteurs, les montagnes russes peuvent être à la fois exaltantes et terrifiantes. Imaginez-vous maintenant sur des montagnes russes au sommet d’une montagne, à 7 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Seriez-vous assez courageux pour monter dessus ? L’extraordinaire montagne russe unique en son genre a été révélée dans une vidéo effrayante. Glenwood Caverns, le seul parc à thème américain au sommet d’une montagne, abrite cette montagne russe unique en son genre appelée « Defiance ».

Selon LADBible, une vidéo POV de cela a été partagée sur TikTok et a recueilli un large éventail de réponses. Selon des informations, plusieurs personnes qui ont visité le Colorado, aux États-Unis, ont déclaré qu’aucune somme d’argent ne pouvait les persuader de boucler leur ceinture sur les montagnes russes. De nombreux téléspectateurs ont été horrifiés en regardant la vidéo. À l’autre extrémité du spectre des commentaires, certains fervents aficionados des montagnes russes ont déclaré ouvertement que Defiance n’avait pas réussi à les impressionner, principalement parce que cela n’avait pas duré assez longtemps. “Les mains commencent immédiatement à transpirer…. NON », a commenté un utilisateur effrayé. Un autre utilisateur a commenté: “Être à plus de 7000 pieds au-dessus du niveau de la mer compense le court trajet!” “Pourquoi ai-je failli tomber de ma chaise en essayant de regarder ça”, a demandé un autre.

Le tour de montagnes russes est perché sur une montagne à plus de 7 000 pieds au-dessus du niveau de la mer et comprend une chute libre de 110 pieds. Defiance est une montagne russe Gerstlauer Euro-Flight unique qui fait partie du parc d’aventure Glenwood Caverns. Les montagnes russes terrifiantes, qui s’élèvent à 1 300 pieds au-dessus du fleuve Colorado, ont été construites au début de cette année sur l’Iron Mountain du Colorado. Depuis son inauguration en juillet de cette année, il a attiré des casse-cou de tout le pays.

Les montagnes russes présentent la chute la plus abrupte des États-Unis et une chute record. Defiance doit son nom à son plongeon record de 102,3 degrés défiant la gravité, qui est le plus raide de l’ouest des États-Unis. De plus, il a un rouleau zéro gravité de 41 pieds, ce qui garantit qu’au moment où vous atteignez la fin, votre tête a été complètement tournée et secouée.

