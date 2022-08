Ce tour de magie virale sur les mots vous épatera

Une vidéo d’un homme exécutant un tour de magie astucieux a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Dans le clip viral, l’homme anonyme affiche quatre mots différents et affirme que les internautes ne pourront entendre que le mot qu’ils lisent. Tout en partageant le court clip, l’utilisateur a écrit : “Voici un tour de magie, essayez ceci, écoutez ceci et n’entendez que le mot que vous lisez et partagez si cela fonctionne.”

Le clip commence par l’homme pointant son doigt vers ses oreilles comme un geste pour que les téléspectateurs écoutent. Un son étrange est joué en arrière-plan pendant quelques secondes jusqu’à ce qu’un murmure se fasse entendre à la fin. Le titre placé en haut de la vidéo se lit comme suit : “Vous n’entendrez que le mot que vous lisez”. Juste en dessous du titre, l’utilisateur affiche les quatre mots – Green Needle, Brainstorm, Brain Needle et Greenstorm.

Si l’on regarde attentivement la vidéo et lit les mots un par mot, le chuchotement dans la vidéo change également en fonction du mot qu’ils lisent. L’astuce s’est avérée fidèle à son affirmation, laissant beaucoup de gens étonnés. La raison du changement est que le murmure n’est pas encore connu, mais la vidéo a réussi à divertir un grand nombre d’utilisateurs de Twitter.

Regardez le clip ci-dessous :

Voici un tour de magie essayez ceci 😲 écoutez ceci et n’entendez que le mot que vous lisez et partagez si cela fonctionne… pic.twitter.com/wYRpJK1ULE – Famous14u (@famous14u) 1 août 2022

En une journée, le tour de magie a suscité une réponse tonitruante de la part des internautes. Alors que beaucoup essaient de décoder le truc, d’autres ne peuvent tout simplement pas croire qu’il est réel. Un utilisateur qui semblait avoir travaillé dur pour déduire la vidéo délicate a découvert que l’astuce fonctionnait même lorsque l’on prononçait simplement le mot dans sa tête. L’utilisateur a dit: “Vous n’avez même pas besoin de regarder le mot, dites-en simplement un dans votre tête et c’est celui-là que vous entendrez.”

vous n’avez même pas besoin de regarder le mot, dites-en simplement un dans votre tête et c’est celui-là que vous entendrez — britt 🚴🏼‍♀️🛶 (@BritterDD) 1 août 2022

Un autre a ajouté que le clip a réussi à envoyer des frissons dans le dos, “Ça me fait flipper parce que ça change à chaque fois!”

Ça me fait flipper parce que ça change à chaque fois ! Dafuq ?! 😳😳😳😳 – Fleur furieuse 🌺🇺🇦✊🏾 (@ xylem44) 1 août 2022

Parmi les nombreux utilisateurs qui tentent de décoder le tour de magie, l’un d’eux a écrit : “En effet ce n’est pas ce que vous lisez, vous entendez ce que vous pensez.”

En effet ce n’est pas ce que vous lisez, vous entendez ce que vous pensez. — AntiSocial (@antisocialhesap) 1 août 2022

Un autre a expliqué: “Je ne lisais pas et j’ai entendu” l’aiguille verte “délibérément concentrée sur la tempête verte et j’ai toujours entendu l’aiguille verte.”

ne lisait pas et j’ai entendu “aiguille verte” délibérément concentré sur la tempête verte et toujours entendu l’aiguille verte — ParadX inversé, PhD (@InvertedParadX) 1 août 2022

Pendant ce temps, un internaute choqué a demandé : « Quelle sorte de sorcellerie Bene Gesserit est-ce ?

De quelle sorte de sorcellerie Bene Gesserit s’agit-il ? pic.twitter.com/4LP8oGDzsy – Arbre Sanho (@SanhoTree) 1 août 2022

Découvrez quelques autres réponses ci-dessous :

C’est un bon exercice pour prêter attention aux détails. LOL Je me suis trompé au début et j’ai été étonné jusqu’à ce que je réalise que j’étais juste STUPIDE. MDR – OnPurpose (@EpicDevs) 1 août 2022

Comment cela se passe-t-il ? – Mia Hogan (@MiaHoga30100251) 1 août 2022

Fou! – Ajay Kamath (@ ajay43) 1 août 2022

De plus, si vous vous concentrez sur autre chose que sur les mots, vous entendrez la dernière phrase sur laquelle vous vous êtes concentré et que vous avez entendue. —Glen Craig (@glenryancraig) 1 août 2022

Maintenant, j’entends le mot dont mon cerveau se souvient dans une position particulière, même les yeux fermés. pic.twitter.com/09cJfBj79e — Fred n’est pas là (@Dafkagirl) 1 août 2022

Le tour de magie viral a recueilli plus de 800 likes et plus de 200 retweets sur le site de micro-blogging.

