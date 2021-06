Ce TikToker a atteint une plage pour se rendre compte qu’elle est à « 20 milles », se souvient d’une expérience horrible

Lorsque vous prévoyez de passer une bonne journée avec vos amis et votre famille à la plage, vous vous attendez à voir des vagues de la mer, du sable tout en profitant de votre temps de détente allongé sur le côté, n’est-ce pas ? Mais toutes les attentes ont pris une fin horrible pour TikToker Nick Alexander qui a eu une expérience plutôt désagréable à la plage en Grande-Bretagne. Selon Bristol en direct, Nick, originaire de Miami, aux États-Unis, est récemment venu à Wolverhampton, au Royaume-Uni, pour rendre visite à sa famille et a décidé de faire l’expérience d’une plage britannique.

Documentant son expérience dans une série de vidéos qu’il a publiées sur son compte M. Miami UK TikTok, Nick a comparé la plage de Weston-super-Mare aux plages de Miami. Et même s’il se serait attendu à un déclassement des plages magnifiques de Miami, le résultat final n’était rien à quoi s’attendre sur une plage.

Après s’être rapidement arrêtés aux toilettes, Nick et sa « bande » étaient tout excités d’aller à la plage et s’attendaient à ce que ce soit une promenade facile jusqu’à la mer. Mais alors qu’ils atteignaient les côtés, ils se sont rendu compte que la mer réelle était « à environ 20 milles ». Nick a dû traverser une étendue de boue pour atteindre la mer et dans l’une des vidéos, il se montre dans la boue jusqu’aux chevilles aller de l’avant.

En plus de son expérience déjà horrible, il a perdu son portefeuille en essayant d’aller à la mer et Nick a finalement renoncé à tout projet de nager et de se détendre. Une grâce salvatrice dans le voyage de Nick était une visite à la fête foraine.

Pour les personnes qui gèrent la plage de Weston-super-Mare, Nick a partagé une suggestion et a déclaré qu’un sentier devrait être construit pour aider les visiteurs à atteindre l’eau de la mer.

Les vidéos TikTok de Nick ont ​​suscité beaucoup de réactions de la part des internautes. Alors que certains utilisateurs n’ont pas pu s’empêcher de rire de la vidéo hilarante, de nombreux utilisateurs lui ont dit qu’il venait de vivre une expérience désagréable et que toutes les plages du Royaume-Uni n’étaient pas comme ça.

