Ce test en 15 questions vous dira si vous êtes accro à votre téléphone

« Le fait que ces comportements et sentiments soient si universels ne signifie pas qu’ils sont inoffensifs », écrit Price. « Au lieu de cela, cela indique que le problème est peut-être plus important que nous ne le pensons. »

Plus vous donnez de réponses affirmatives, plus votre comportement est susceptible d’être compulsif. Si vous répondez « oui » à plus de cinq questions, Greenfield classe l’utilisation de votre smartphone comme « problématique ».

Il se compose de 15 questions par oui ou par non telles que « Vous sentez-vous réticent à vous passer de votre portable ou de votre smartphone, même pour une courte période ? » et « Lorsque vous mangez, votre portable ou votre smartphone fait-il toujours partie de la mise en place de la table ? »

Le Smartphone Compulsion Test a été développé par David Greenfield, fondateur du Center for Internet and Technology Addiction et professeur clinicien adjoint de psychiatrie à la faculté de médecine de l’Université du Connecticut.

Disons que vous marquez plus d’un cinq – est-ce si grave que ça? Selon la science, oui.

L’Américain moyen passe désormais près de quatre heures et demie par jour sur son smartphone, selon des données récentes de Reviews.org.

Cela a radicalement changé nos relations les uns avec les autres et avec nous-mêmes. La présence d’un smartphone peut effectivement réduire la qualité de nos conversations en personne avec les autres. Et une utilisation intensive des médias sociaux peut entraîner une augmentation sentiment d’isolement.

Si vous voulez « rompre avec votre téléphone », Price propose un plan de quatre semaines qui peut vous aider à réduire vos dépenses :

Semaine 1, triage technologique : Au cours de cette semaine, vous téléchargerez et commencerez à utiliser des applications de suivi qui vous diront exactement combien de temps vous passez sur votre téléphone. Vous supprimerez également certaines des fonctions les plus addictives, comme les médias sociaux, et créerez une barrière physique pour vous empêcher d’atteindre votre téléphone aussi souvent.

Semaine 2, changer ses habitudes : Après avoir évalué le problème, vous pouvez commencer à modifier votre comportement. Changez l'endroit où vous chargez votre téléphone, configurez un bloqueur d'applications. Ceux-ci peuvent vous aider à réduire le temps d'écran lorsque vous êtes fréquemment sur votre iPhone, cela semble encore si naturel.

Semaine 3, récupérer votre cerveau : Price suggère une série d'exercices qui peuvent vous aider à vous sentir moins anxieux sans votre téléphone. Commencez à méditer. Échangez le temps que vous avez passé sur votre téléphone avec d'autres activités, comme écouter de la musique (même s'il joue sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin de regarder activement l'écran).

Semaine 4, votre nouvelle relation et au-delà : Enfin, décidez comment vous voulez utiliser votre téléphone. Peut-être que vous voulez écouter des podcasts mais que vous ne voulez pas faire défiler sur Tik Tok. Supprimez des applications et enregistrez-vous avec comment vous vérifiez votre téléphone, en conséquence.

Nous espérons que ce nettoyage vous aidera à établir des limites saines avec votre smartphone et à améliorer la qualité de vos relations en personne.

