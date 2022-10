Ce “test d’âge mental”, partagé par Anand Mahindra, a plus que ce qui saute aux yeux

Anand Mahindra aime interagir avec ses followers sur Twitter. Le magnat de l’automobile a encore tweeté et cette fois il s’agit d’un test psychiatrique de Harvard qui évalue l’âge mental de celui qui passe le test.

Je dois admettre que c’était un test brillamment précis qu’un ami m’a exhorté à passer. Résultat incontestable. pic.twitter.com/y5yQQiXe2L — anand mahindra (@anandmahindra) 1 octobre 2022

Mahindra a partagé une photo avec la légende: «Je dois admettre que c’était un test brillamment précis qu’un ami m’a exhorté à passer. Résultat incontestable. » La photographie présentait un test qui a été “développé comme une évaluation de l’âge mental par la School of Psychiatry de l’Université de Harvard”.

Le test comportait 12 phrases, chacune avec une erreur et indiquait que la tâche consistait pour la personne à lire chaque ligne à haute voix sans erreur. Il disait – “La personne moyenne de plus de 50 ans ne peut pas le faire.”

Les 12 phrases étaient des itérations de la phrase – “C’est un chat.” Chacune des 12 lignes avait un mot supplémentaire juste avant “chat”. Par exemple, la première phrase était “C’est ce chat.” Le second était “C’est un chat.”, Et ainsi de suite. Les mots, vus verticalement, formaient la phrase “voici comment occuper une personne âgée pendant quarante secondes”.

Le message a attiré beaucoup d’attention de la part de ses abonnés et compte actuellement plus de 24,3 000 likes. Les gens se sont moqués de lui dans les commentaires et l’ont appelé “oncle du groupe familial WhatsApp”.

Monsieur!!!! Allez.

Vous ne pouvez pas devenir ce groupe Whatsapp familial de la catégorie Oncle. 😀 🙏https://t.co/Ci3kher6Su – Homme commun indien 🇮🇳 (@ Unapolo84225325) 1 octobre 2022

Un utilisateur a écrit: “Monsieur !!!! Allez. Vous ne pouvez pas devenir cette catégorie d’oncle du groupe familial WhatsApp.

😂😂🤩😂😂 pourquoi personne âgée seulement ! Gardez tout le monde occupé pendant 40 secondes et 20 supplémentaires pour le transmettre – Suman Mishra (@sumanmishra_1) 1 octobre 2022

Le PDG de Mahindra Electric Suman Mishra a également commenté le message et a déclaré: «Pourquoi seulement les personnes âgées! Gardez tout le monde occupé pendant 40 secondes et 20 supplémentaires pour le transmettre.

Hahaha..

Nous voulons que vous et Sir Ratan Tata ne vieillissiez jamais. Il y a très peu de personnalités d’affaires passionnées, éthiques, gentlemen, qui ont le cœur en or, ne se concentrent pas sur la richesse personnelle mais créent la richesse nationale, de grands philanthropes, sont empathiques et humbles.🙏 – Sai Nath (@prophetMCh) 2 octobre 2022

Un autre utilisateur a commenté à quel point Anand Mahindra et Ratan Tata étaient passionnés et comment il ne voulait jamais qu’ils vieillissent. Il a écrit – « Hahaha… Nous voulons que vous et Sir Ratan Tata, ne vieillissiez jamais. Il y a très peu de personnalités d’affaires passionnées, éthiques, gentlemen, qui ont le cœur en or, ne se concentrant pas sur la richesse personnelle mais créant la richesse nationale, les grands philanthropes sont empathiques et humbles.

