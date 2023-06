Ce téléviseur Insignia 4K Fire 2023 est à 200 $ (économisez 150 $)

Vous n’avez pas besoin d’investir dans un téléviseur haut de gamme pour chaque pièce de votre maison. Si vous recherchez un téléviseur de base avec une résolution 4K capable de diffuser tous vos films et émissions préférés sans casser votre tirelire, il est difficile de battre l’abordabilité de ce Téléviseur Fire 4K Insignia 2023 série F30 de 50 pouces. Amazon a réduit le prix de 150 $ en ce moment – ​​c’est une remise de 43 % et porte le coût à seulement 200 $. Vous pouvez trouver cette même offre dès maintenant sur Meilleur achat. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Ce téléviseur arbore une résolution 4K, est équipé de DTS Studio Sound et exécute le système d’exploitation Fire TV d’Amazon, ce qui en fait une option solide pour les acheteurs à petit budget. Vous pouvez également coupler ce téléviseur avec des appareils compatibles comme un haut-parleur Echo pour un contrôle mains libres, ce qui en fait un excellent choix si vous faites déjà partie de l’écosystème compatible Alexa. De plus, ce modèle est livré avec une suppression vocale Alexa qui facilite la navigation et la recherche de ce que vous voulez regarder et il dispose d’un port HDMI eARC, de sorte que vous pouvez facilement coupler ce téléviseur avec une barre de son ou d’autres haut-parleurs. Il dispose également de trois ports HDMI pour connecter des consoles ou d’autres appareils et prend en charge Apple AirPlay.

Tu peux trouver autres tailles disponible chez les deux détaillants, mais le 50 pouces est le seul modèle 2023 – cependant, les spécifications semblent être les mêmes, ce qui peut ne pas faire de différence si vous recherchez une taille d’écran plus grande. Et assurez-vous de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres de télévision bon marché si vous souhaitez découvrir d’autres options.