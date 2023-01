Ce téléviseur entièrement sans fil se colle à votre fenêtre avec des ventouses géantes

Il y a beaucoup de nouveaux téléviseurs présenté au CES de Las Vegas (y compris une ligne de Roku cette année), mais celle-ci est unique. Construit par une startup appelée Displace TV, il s’agit d’un écran OLED de 55 pouces entièrement sans fil conçu pour être littéralement collé sur un mur ou une fenêtre à l’aide de grosses ventouses. L’alimentation est fournie non pas en le branchant au mur, mais en insérant des piles remplaçables à chaud pour conserver l’image pendant des heures.

Displace TV est un téléviseur sans fil que vous pouvez accrocher à votre fenêtre

Scott Stein/Crumpe



Outre l’écran, le système comprend un boîtier de la taille d’une tour de PC, dans lequel vous branchez vos appareils. Le signal voyage sans fil de la box au téléviseur. En fait, vous pouvez l’utiliser avec plusieurs téléviseurs simultanément pour créer un système multi-écran – ou même un téléviseur géant.

Un autre détail inédit ? Displace TV n’est pas livré avec une télécommande. Au lieu de cela, vous utiliserez des gestes pour contrôler le streaming Smart TV et d’autres systèmes. Il existe également une application pour que vous puissiez utiliser votre téléphone pour contrôler le téléviseur.

Displace TV n’est pas bon marché. Un système avec un écran et la boîte coûte 3 000 $, tandis qu’une configuration avec quatre écrans et une seule boîte coûte 9 000 $. Un téléviseur OLED filaire typique de 55 pouces comme le LG C2 coûte environ la moitié du prix du téléviseur Displace de base. Il est également remarquable que LG lui-même a présenté un téléviseur OLED sans fil qui lui est propre, quoique beaucoup plus traditionnel.

Displace TV indique que le nouvel ensemble sera expédié plus tard cette année.