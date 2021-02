Nous pouvons le dire avec une généreuse dose de certitude. Vous ne croirez pas que le prix du Poco M3 est de 10 999 Rs. Oui, je connais l’argument selon lequel les téléphones Android abordables sont maintenant meilleurs qu’ils ne l’ont jamais été et tout cela, mais bien qu’il y ait certainement eu un changement significatif dans la façon dont les téléphones Android abordables sont perçus, cela fait un moment qu’aucun ne s’est réellement démarqué. Au risque de donner l’impression, à un étranger, que les téléphones sont lancés à la douzaine, découpés dans le même modèle. C’est là que le nouveau Poco M3 entre en jeu comme une bouffée d’air frais. D’une certaine manière, cela prend le Xiaomi Redmi 9 Power et s’appuie sur cela là où il le fallait, y compris le design, plus de caméras et peut-être plus important encore, plus de RAM.

Un rapide coup d’œil aux variantes et aux prix du Poco M3 et du Redmi 9 Power fait ressortir clairement les différences les plus fines. Le Poco M3 est livré par défaut avec 6 Go de RAM dans les deux variantes en vente. La configuration 6 Go + 64 Go est au prix de 10 999 Rs tandis que la spécification 6G + 128 Go coûte 11 999 Rs. Nous recommandons vraiment d’étirer le budget pour obtenir la version la plus performante, car ce sera un meilleur investissement et vous tiendra en bonne place pendant plus longtemps. Là où la différence avec le Redmi 9 Power vient du fait que ce téléphone est livré avec 4 Go de RAM au lieu de 6 Go de RAM, bien que le prix des variantes de 64 Go et 128 Go soit en grande partie le même.

Conception Poco M3: Quotient cool, correctement composé

Il ne fait aucun doute que le Poco M3 est de loin le plus polyvalent en matière de design, se démarquant dans la foule et étant un régal visuel. La couleur Power Black est ce que vous devriez considérer si vous voulez que votre téléphone soit sous-estimé. Le Cool Blue serait votre choix si vous aimez un look vraiment chic qui va bien, que vous soyez au travail ou que vous passiez une soirée amusante avec des amis. Et puis il y a le jaune, qui est ce dont vous avez besoin si vous vous démarquez dans la foule. Entre ces choix, l’équilibre du bleu est mon choix personnel.

Un premier regard sur le téléphone vous indique immédiatement que vous êtes prêt pour quelque chose de spécial. Et c’est particulièrement vrai à l’arrière. Il y a la double finition, grâce au traitement assez différent donné au module caméra. La bande noire, et son noir brillant vous l’esprit, héberge le module de caméra d’un côté. Je n’aime généralement pas la marque audacieuse, que ce soit des gadgets ou des voitures, mais cette image de marque Poco est en quelque sorte là et ajoute une dimension visuelle. Cela vous plaira peut-être ou non – je suis sur la clôture sur celui-ci – mais cela ne semble certainement pas être une réflexion après coup. Il est difficile d’ignorer la finition du Poco M3. Il ressemble à du cuir et, d’une certaine manière, il est texturé pour en avoir l’air aussi. Remarquez qu’il s’agit d’un polycarbonate de très haute qualité. Pas de cuir véritable – bien que cela me rappelle les téléphones de la série LG G d’un passé pas trop lointain, lorsque les téléphones LG importaient dans le plus grand schéma des choses. Le plus grand avantage de ce que Poco a fait ici – l’adhérence supplémentaire que vous obtenez en tenant le M3. Moins de chances que le téléphone bascule vers la terre, aidé par la gravité.

Poco M3 Performance: vous obtiendrez exactement ce que vous payez, sans déductions

Soyons clairs dès le début – vous ne devriez pas vous attendre à ce que le Poco M3 soit une sorte de téléphone phare abordable ou une sorte de téléphone Android phare Android. Ça ne l’est pas. L’étiquette de prix indique clairement qu’il s’agit d’un téléphone destiné aux masses, qui veulent des performances compétentes à un prix abordable. Sous le capot se trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 662 de 11 nanomètres, quelque chose que nous avons également vu faire son travail dans le Redmi 9 Power. Mais ce qui l’aide encore, c’est que la RAM de 6 Go est par défaut pour toutes les variantes du Poco M3 vendues en Inde. C’est plus de place pour les applications, plus de place pour le multitâche et cette marge supplémentaire est disponible. Et cela se voit sur le long terme.

Les performances sont tout à fait cohérentes et vous n’aurez vraiment pas à attendre le chargement des applications, même si quelques-unes sont déjà ouvertes en arrière-plan. Il s’agit d’un téléphone Android abordable et plus que ne le fait sa part pour s’assurer qu’il n’y a pas de goulots d’étranglement en matière de performances. Pour les applications quotidiennes les plus populaires que vous utilisez, y compris les applications de médias sociaux, les temps de chargement sont plus qu’acceptables. Remarquez que les choses varieront très légèrement entre les options de stockage 64 Go et 128 Go – la première est la norme UFS 2.1 tandis que la seconde est la norme UFS 2.2 un peu plus rapide, ce qui signifie de meilleures vitesses de lecture et d’écriture des données, ce qui signifie tout de suite un système plus réactif. en place. Nos observations sont basées sur la variante 64 Go et nous pensons que les performances de 128 Go seront certainement meilleures, telle est la nature du matériel en jeu.

Il s’agit d’un gros téléphone à batterie, avec une batterie de 6000 mAh placée sous le magnifique corps. Et il est un peu difficile de croire cela au début, étant donné que le téléphone se trouve confortablement sous la barre de 200 grammes – ses 197 grammes pour être précis. Le Poco M3 m’a duré deux jours avec une seule charge, lorsque je l’ai utilisé modérément pour les médias sociaux et la navigation Web, et certaines photographies dans le cadre du processus de test, et il restait encore 30% de batterie. Cela devrait mettre à l’aise même les utilisateurs de smartphones les plus lourds. L’anxiété de la batterie n’est pas vraiment prise en compte lorsque vous achetez le Poco M3.

MIUI 12 sur Poco M3: un cas de deux moitiés; Vous n’en profiterez peut-être pas autant

Le Poco M3 exécute le MIUI 12 que nous avons déjà vu sur de nombreux téléphones Xiaomi, et il a le même ensemble de points forts et de points moins forts. La familiarité, et cela peut être plus que pertinent pour vous, est un énorme avantage. Toute personne effectuant une mise à niveau à partir d’un téléphone Xiaomi Redmi ou même d’un ancien téléphone Poco ne se retrouvera pas en territoire inconnu. Il y a les avantages indéniables de MIUI, en particulier avec les aspects de personnalisation. Les applications système intégrées telles que la météo, le centre de contrôle, les fenêtres flottantes qui permettent une nouvelle couche de multitâche, ainsi que le regroupement intelligent des messages et l’esthétique et les transitions générales ont toutes une touche moderne acquise au fil du temps.

Pourtant, chaque fois qu’il y a une conversation sur MIUI, il y a la mention inévitable des publicités et du contenu préchargé. Ces deux éléments sont également valables dans le cas du Poco M3. En cas de publicités susceptibles de se retrouver sur votre système, vous avez la possibilité de les désactiver, du moins les recommandations publicitaires personnalisées. Juste que vous verrez toujours des publicités, mais elles ne seront pas personnalisées pour vous. Pendant mon temps d’utilisation du Poco M3, pour être honnête, je n’ai jamais vraiment reçu de publicités, encore moins quelque chose d’intrusif ou d’ennuyeux. Cependant, il existe un portefeuille sérieux d’applications et de jeux préchargés sur le Poco M3, et une application en particulier appelée GetApps est responsable de la génération de nombreuses notifications publicitaires. Permettez-moi de lister quelques-unes des applications préchargées sur le Poco M3: GetApps, WPS Office, Moj, Block Puzzle Guardian, Bubble Shooter With Friends, Dream11, Tile Fun et Crazy Juicer ainsi qu’Osom Rummy. Si rien d’autre, ce sont tout simplement incroyablement irritants, le fait même qu’ils soient assis là. Tout cela, consommant de précieuses ressources système, qui sont votre RAM et votre stockage.

Cela étant dit, il est compréhensible que Poco suive la tendance à l’échelle de l’industrie lorsque les coûts augmentent et que les marges se réduisent de plus en plus. Il n’est pas temps de s’embourber par qui l’a lancé et pourquoi, mais cela semble être une réalité pour de nombreux téléphones Android abordables. Il y a des fans de cette approche, il y a ceux qui s’en moquent et il y en a qui n’apprécient pas cela.

Affichage Poco M3: grande toile qui coche toutes les cases importantes

Il s’agit d’un écran de 6,53 pouces, un écran LCD IPS, avec une résolution FHD + de 2340 x 1080. Cet écran peut devenir très lumineux, et pour une fois, je dois aussi louer l’autre extrémité du spectre. Aux réglages de luminosité les plus bas, une zone que je préfère vraiment, l’écran du Poco M3 répond à votre demande et peut vraiment réduire l’éclairage. De nombreux téléphones ont tendance à pencher du côté de la prudence et à rester légèrement plus lumineux, et ce n’est pas en quelque sorte le réglage de luminosité le plus bas. Les autres éléments de l’affichage du Poco M3 pointent tous dans la bonne direction. Les couleurs sont bien tamisées dans le mode de saturation par défaut, mais vous pouvez choisir le mode saturé si c’est ce que vous aimez. La taille de l’écran, la netteté et les couleurs indiquent tous un écran vraiment bien arrondi pour ce qu’est un téléphone Android vraiment abordable.

Appareil photo Poco M3: vous pourrez essorer des photos très acceptables à partir de cela

C’est une configuration à trois caméras qui fait des tâches dans le Poco M3, dirigée par un capteur de 48 mégapixels ainsi que deux caméras macro et de profondeur de 2 mégapixels. C’est peut-être là que le Redmi 9 Power a un avantage, qui obtient quatre caméras à l’arrière avec une caméra ultra-large de 8 mégapixels en plus. D’après ce que fournit l’appareil photo du Poco M3, nous avons pu voir que les photos sont bien éclairées et ont une quantité généreuse de netteté. Les couleurs semblent riches mais pas dominantes. Cependant, sur quelques photos avec un éclairage incohérent, il y a un adoucissement notable de la netteté globale dans les zones non mises au point. Une préférence personnelle doit être le mode 48 mégapixels, qui apporte beaucoup plus de détails permettant plus de flexibilité pour les cultures, tandis que les couleurs sont un peu restreintes pour une édition ultérieure.

Le dernier mot: une personnalité colorée ne manque pas de performances

Il est très facile d’attendre trop pour les téléphones Android abordables, et c’est une erreur que nous avons tous commis à un moment ou à un autre. Pourtant, il est compréhensible qu’un téléphone Android Rs 10 000 ne se comporte pas de la même manière qu’un téléphone Android Rs 20 000. Il y a une raison pour laquelle ce téléphone coûte 20 000 Rs. Si vous gardez vos attentes en ligne avec ce que vous avez prévu de payer, le Poco M3 fait plus que répondre à cela. Et en fait, un peu plus, en particulier avec le design authentique. Des performances constantes et une autonomie robuste de la batterie ajoutent simplement de la valeur. Et je sais ce que vous dites. Vous devrez simplement ignorer les jeux et applications préchargés sur MIUI, ainsi que ces publicités si elles apparaissent.