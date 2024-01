Ce téléphone propose la caméra périscope du OnePlus 12 pour moins de 400 $

Les caméras Periscope connaissent enfin une adoption plus importante, alors qu’Apple et OnePlus rejoignent les meilleurs téléphones avec appareil photo de Google, Samsung, Vivo et Xiaomi pour proposer cette technologie.

Maintenant, Realme a lancé les Realme 12 Pro et 12 Pro Plus de milieu de gamme, et ce dernier téléphone fait sensation en proposant également une caméra périscope. En fait, vous avez affaire à un système périscope de qualité phare.

Realme 12 Pro Plus : Le meilleur zoom d’appareil photo chez un mid-ranger ?

L’appareil Pro Plus dispose du même appareil photo périscope 3x 64MP que le OnePlus 12 (OV64B), avec une ouverture f/2,6 relativement large et une stabilisation optique de l’image. Nous obtenons également ici un zoom intégré au capteur 6x, conformément au combiné OnePlus.

Pendant notre peu de temps passé avec le combiné, nous avons pensé que le téléphone offrait de superbes images 3x dans des conditions de jour. Nous constatons une baisse de la qualité de l’image lors de l’utilisation de l’option 6x, mais vous pouvez toujours obtenir des photos solides qui sont un cran au-dessus des autres modèles de milieu de gamme.

Realme vante également ici le zoom numérique 120x, mais ce n’est qu’une astuce marketing. Attendez-vous à ce que la qualité de l’image chute bien avant cela, même dans des conditions idéales. Bien que le téléphone se battra bien contre des produits phares comme le Google Pixel 7 Pro à longue portée. Découvrez la comparaison ci-dessous.

Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de voir une caméra périscope phare sur un téléphone de milieu de gamme. Mais nous espérons que ce n’est pas la dernière fois qu’un téléphone de milieu de gamme sera livré avec un objectif périscope en 2024.

Le Realme 12 Pro Plus propose également un appareil photo principal IMX890 de 50 MP, qui est le même capteur qui était largement utilisé sur les téléphones phares il y a quelques années. Sinon, une caméra ultra-large de 8 MP complète le système de caméra arrière, et il est clair qu’il s’agit d’un ajout de niveau budgétaire. Un objectif selfie de 32 MP complète l’ensemble de l’appareil photo.

Ce système de caméra, pour la plupart excellent, signifie cependant que nous constatons quelques compromis ailleurs. Certaines des réductions les plus notables ont lieu dans les catégories de processeur et d’affichage, car nous disposons d’une puce Snapdragon 7s Gen 2 performante mais peu spectaculaire et d’un écran OLED incurvé de 6,7 pouces à 120 Hz avec une luminosité maximale de seulement 950 nits. Il convient également de noter que cet écran n’a pas réellement de Gorilla Glass ou de Dragontrail Glass à bord, car Realme s’en tient à une protection en verre trempé. C’est une omission majeure, vous devez donc absolument ajouter un protecteur d’écran ou vous procurer un étui robuste.

Le téléphone Pro Plus de Realme apporte également une batterie de 5 000 mAh avec des vitesses de charge filaire de 67 W, un indice IP65 et Realme UI 5.0 sur Android 14.

Qu’en est-il du Realme 12 Pro ? La marque chinoise a également dévoilé le Realme 12 Pro ce jour-là, et comme on pouvait s’y attendre, elle connaît quelques déclassements par rapport au modèle Pro Plus. En commençant par la catégorie des appareils photo, l’objectif périscope 64MP 3x cède la place à un téléobjectif 2x non divulgué, tandis que l’appareil photo principal 50MP IMX890 est abandonné au profit d’un capteur IMX882 50MP. La société n’a pas révélé de détails sur la caméra ultra-large au moment de la publication, mais nous pensons qu’il s’agit d’un objectif 8MP standard.

Le téléphone moins cher de Realme contient également le chipset Snapdragon 6 Gen 1, bien qu’il ne s’agisse que d’un léger déclassement par rapport au Snapdragon 7s Gen 2 du Realme 12 Pro Plus. Le téléphone apporte également un écran OLED incurvé, bien que Realme n’ait pas fourni de détails sur la batterie et la charge au moment de la rédaction.

Prix ​​​​et disponibilité de la série Realme 12 Pro

Realme n’a confirmé que la disponibilité en Inde pour le moment, mais nous nous attendons à ce que les nouveaux téléphones soient également disponibles en Asie et en Europe. Quoi qu’il en soit, le Realme 12 Pro Plus commence à Rs 29 999 (~ 361 $) pour le modèle de base 8 Go/128 Go en Inde. Pendant ce temps, le modèle 12 Go/256 Go est la variante haut de gamme en Inde et vous coûtera Rs 33 999 (~ 409 $). Nous disposons d’une unité d’évaluation de 512 Go, mais nous pensons que ce modèle sera disponible en Chine et en Europe.

Vous ne voulez pas dépenser autant ? Ensuite, le Realme 12 Pro a un prix de départ de Rs 25 999 (~ 313 $) pour le modèle de base 8 Go/128 Go, tandis que la variante 256 Go coûtera Rs 26 999 (~ 325 $).

Nous nous attendons à ce que les téléphones soient nettement plus chers s’ils arrivent en Europe. Pour ce que ça vaut, Realme a comparé le Realme 12 Pro Plus au Redmi Note 13 Pro Plus, qui coûte 450 € (~ 488 $) dans la région. Mais ce serait toujours un prix intrigant pour un téléphone équipé d’une caméra périscope.