Ce téléphone ne pèse que la moitié de celui des autres, mais paieriez-vous plus de Rs 70000 pour cela?

Le Carbon 1 Mark II n’a pas tout à fait réussi à réussir ses tours de fête comme les téléphones de ce type l’ont fait dans le passé. Après avoir annoncé un lancement en juin 2020 et avoir été dévoilé juste avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe le monde, le Carbon 1 Mark II a finalement été lancé en Europe. Quel est donc le problème avec ce smartphone d’une entité apparemment inconnue? Comme l’affirment les fabricants, le Carbon 1 Mark II ne pèse que 125 grammes, soit environ 40% de moins que le smartphone moyen d’aujourd’hui. Il ne mesure également que 6,3 mm d’épaisseur et prétend offrir des spécifications relativement modernes que de telles tentatives d’innovation cosmétique vues auparavant.

Cependant, bien que tout cela soit excellent, il y a une mise en garde majeure: le smartphone Carbon 1 Mark II est fixé à un prix de détail de 799 EUR, soit un peu plus de 70 000 Rs. Vous payez essentiellement le prix de la possession d’un smartphone ultra fin et léger, dans un monde de téléphones composites en plastique, en métal et en verre de plus en plus volumineux au fil du temps. Alors que les fabricants de téléphones travaillaient tous à la production de smartphones super fins et légers il y a environ six ou sept ans, l’accent a été mis récemment sur plus d’appareils photo, de plus grosses batteries et maintenant des radios 5G à l’intérieur des appareils – des choses qui ont rendu les téléphones lourds et encombrants. Le smartphone moyen d’aujourd’hui mesure environ 9 mm d’épaisseur et pèse environ 190 à 200 grammes.

En termes de spécifications, le Carbon 1 Mark II vous offre un SoC MediaTek Helio P90 – pas le meilleur performant en aucun cas, mais acceptable pour les utilisateurs de tâches légères. Ceci est combiné avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, un écran AMOLED de 6 pouces avec Corning Gorilla Glass 7 sur le dessus, un emplacement hybride double SIM, une configuration de double caméra arrière de 16 mégapixels, un jeu de tir selfie de 20 mégapixels et un 3000 mAh. batterie – compréhensible, compte tenu des contraintes d’espace dans le téléphone. Aucune de ces spécifications ne semble particulièrement démodée pour le moment. Cependant, une fois que vous considérez le prix à payer, vous pouvez réfléchir à deux fois avant de dépenser tout cet argent pour économiser quelques grammes et millimètres, au lieu d’obtenir de meilleurs jeux, photographie, autonomie de la batterie et tout le reste.

Pourtant, le Carbon 1 Mark II tient sa promesse d’un smartphone super léger grâce à ce qu’il appelle un corps HyRECM, qui signifie matériau composite hybride radio. Si cela ressemble à votre concert, vous pouvez précommander le Carbon 1 Mark II en Europe pour environ Rs 70 000. Il ne semble pas que le Carbon 1 Mark II obtienne une introduction dédiée à l’Inde, donc si vous voulez vraiment ce téléphone, vous devrez probablement aller le chercher vous-même – une fois que les restrictions de Covid-19 seront éliminées.