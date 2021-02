Ce tapis d’acupression incontournable à 22 $ a 17800+ avis 5 étoiles sur Amazon

Voici ce que disent les critiques:

« J’ai acheté le mien il y a 4 semaines et j’adore ça. Je l’utilise tous les jours pour mon dos et mon cou raides, pendant 30 à 40 minutes et je me sens tellement rafraîchi et plein d’énergie par la suite. Le dos de mon mari était raide après avoir joué au golf aujourd’hui et il s’est allongé sur le tapis pendant 15 minutes. Quand il s’est levé ….. plus de dos raide! Je dois vous avertir cependant, la première fois que vous l’utilisiez était extrêmement inconfortable et je ne pensais pas que je tiendrais 5 minutes dessus, mais après 2 minutes, ça va mieux et ça devient moins douloureux à chaque minute qui passe. J’ai réussi 10 minutes lors de mon premier essai. Après une semaine, j’étais bien habitué et maintenant je pourrais probablement m’endormir dessus. Je pense que c’est un produit merveilleux. «

« J’ai 25 ans avec une posture horrible. Je suis actuellement en deuxième semaine de physiothérapie et j’essaie de trouver des moyens de soulager mes maux de dos. Ce tapis est incroyable. Je n’ai jamais essayé l’acupression auparavant et je l’ai acheté. à cause du prix raisonnable. C’était inconfortable au début. Il faut absolument résister à l’envie de se lever. Mais en l’espace de 3 à 5 minutes, il se passe quelque chose? Vous vous fondez dans le tapis et c’est incroyable. Le coussin de traversin a été fantastique pour aider à soulager ces maux de tête à la base du crâne. Je veux que tout le monde en ait un. «

« Je n’écris généralement pas de critiques, mais je sentais que je devais partager mon expérience avec cette chose. J’avais initialement acheté ceci pour mon mari, un grand vétéran effrayant qui souffre de maux de dos chroniques, de dépression et d’anxiété. Son médecin a suggéré l’acupuncture , ce que nous avons examiné avant que Covid ne frappe. Je l’ai obtenu pour le faire passer jusqu’à ce que nous puissions prendre un rendez-vous réel pour lui. Il était très réticent, mais la première fois qu’il l’a utilisé, il prétend que sa douleur s’est atténuée et qu’il capable de se détendre. Plus il l’utilisait, plus il était capable de se détendre à mesure que sa douleur diminuait. En fait, il s’est endormi dessus une nuit parce qu’il n’avait pas mal. Moins de douleur signifie moins d’anxiété. Il va très bien. Quand je acheté ce truc, je pensais qu’il n’y avait aucun moyen que ce simple tapis pointu puisse contenir une telle puissance, mais il était là, preuve vivante. J’étais assez content de l’achat à cause de cela. «

«Je souffre de migraines chroniques et elles sont absolument débilitantes. J’ai essayé tous les traitements disponibles et bien que certaines choses m’aient aidé à mieux les gérer, rien n’a réellement fonctionné. Ce soir, j’ai commencé à ressentir une douleur sourde ramper autour de mon crâne et j’ai commencé à me préparer être descendu pour le reste de la soirée et demain matin. Mon mari a suggéré le tapis. Le soulagement a été instantané. Et je veux dire instantané. J’ai presque pleuré de soulagement. Des années et des années et tant de médecins, et un tapis de yoga avec des crampons de golf cousus dedans la seule chose que j’ai jamais expérimentée empêche une migraine de progresser. J’ai toujours un mal de tête sourd, mais je suis toujours fonctionnel et pas enfermé dans le noir en pleurant et en tremblant de douleur. Je me sens incroyable. Je viens de Je ne peux pas du tout y croire. Je suis converti. «