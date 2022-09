Ce tailleur offre des rideaux en sérigraphie à Lord Venkateswara Swamy à Tirupati depuis des années

Un tailleur ordinaire est béni avec une aubaine divine car il a cousu et offert des rideaux de paravent faits à la main à Lord Venkateswara Swamy à Tirumala au cours des 24 dernières années. Mani est un tailleur ordinaire qui vit dans la rue Theerthakatta à Tirupati du district de Tirupati dans l’Andhra Pradesh. Il est populaire pour coudre des rideaux d’écran faits à la main.

Il a cousu un hundi en tissu et l’a installé au temple de la déesse Sri Padmavathi. Le tissu fait hundi a reçu une bonne réponse et après avoir reçu des instructions du Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), il a commencé à coudre des rideaux d’écran pour Lord Venkateswara Swamy qui doit être décoré dans le sanctum sanctorum du Swamy le jour de Koyil Alwar Thirumanjanam, un jour avant les Brahmotsavams célestes de Lord Venkateswara Swamy à Tirumala. Ensuite, Mani est devenu populaire sous le nom de Paradala (rideaux écran) Mani et propose les rideaux depuis 24 ans.

En plus d’offrir un service divin à Lord Venkateswara Swamy, Paradala Mani propose également des rideaux en sérigraphie à Sri Kalahastheeswara Swamy à Sri Kalahasti, Sri Varasiddi Vinayaka Swamy à Kanipakam et Sri Bhramaramba Mallikarjuna Swamy à Srisailam. Si quelqu’un s’approche de lui pour obtenir des rideaux en sérigraphie pour les maisons, il refuse simplement l’offre en disant que son service est uniquement dédié aux dieux et aux déesses. Paradala Mani est également célèbre pour la confection d’uniformes de police.

Contacté par News18, Paradala Mani a déclaré : « J’ai la chance d’avoir l’occasion la plus rare de coudre et de fournir des rideaux d’écran à Lord Venkateswara Swamy. Le Swamy lui-même est devenu pour moi une force motrice pour aller de l’avant afin d’accomplir ce service sacré. Le rituel sacré de Koyil Alwar Thiru Manjanam a lieu quatre fois par an au temple Sri Venkateswara Swamy. La tradition d’offrir des rideaux en sérigraphie au Seigneur Venkateswara Swamy est suivie depuis 24 ans. Le dieu lui-même m’a donné une opportunité divine d’offrir trois types de rideaux écran et deux kuralas quatre fois par an, ce qui me rend très heureux. Nous offrons les rideaux à Kulasekhara Padi, qui est adjacent au sanctum sanctorum de Lord Venkateswara Swamy, Ramulavaari Meda et l’entrée principale où les dieux Jaya et Vijaya servent de gardiens et deux autres kuralas à Lord Balaji.

Expliquant la procédure à suivre pour offrir les rideaux de sérigraphie, «Nous nous préparons avec les rideaux de sérigraphie d’ici lundi, qui tombe un jour avant le Koyil Alwar Thirumanjanam. Plus tard, nous atteignons Tirumala en marchant et prenons un bain sacré dans le pushakarini sacré (un étang situé au temple Lord Venkateswara Swamy). Plus tard, nous avons un darshan de la divinité qui préside au temple Varaha Swamy. Nous offrons des rideaux en sérigraphie et des kuralas au Swamy sur Koyil Alwar Thirumanjanam, qui a lieu le mardi. J’ai l’impression qu’offrir des rideaux à Swamy n’est rien d’autre que les bénédictions divines de Sri Venkateswara Swamy qui sont déversées sur moi pour toujours », a déclaré Paradala Mani avec les mains jointes.

