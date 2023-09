Ce tableau de régime unique suivi par l’attaquant de Barcelone Robert Lewandowski vous surprendra sûrement

Le régime alimentaire de l’attaquant de Barcelone Robert Lewandowski pourrait très bien surprendre les autres. Après tout, on ne mange presque pas de dessert avant le repas principal. Eh bien, c’est exactement ce que fait l’international polonais, ou pour être précis, il le faisait. Un article publié par The Guardian avait révélé le régime alimentaire assez particulier de Lewandowski. Lewandowski a insisté pour manger son dessert en premier. Puis les entrées. Le plat principal, de manière assez surprenante, est arrivé en dernier. L’article poursuit en affirmant que l’ancienne star du Bayern Munich avait l’intention de métaboliser les aliments sucrés, qui se digèrent plus rapidement, d’abord pour éviter que ceux-ci ne se mélangent dans son estomac avec les protéines et les glucides qui viendraient ensuite.

Après avoir consulté un thérapeute du sommeil, Lewandowski a décidé de dormir sur le côté gauche afin de protéger son pied droit comparativement plus fort.

L’ancien coéquipier polonais de Robert Lewandowski, Thiago Cionek, avait partagé ses réflexions sur le régime alimentaire spécial du buteur de Barcelone. « C’est un gars qui a soif de s’améliorer en tant que joueur, et pour cette raison, il suit un régime spécial que sa femme lui donne. Elle est nutritionniste et est bien connue en Pologne. Robert m’a même dit que le grand changement dans sa carrière, lorsqu’il a atteint les clubs d’élite et en équipe nationale, a été lorsqu’il a radicalement changé ce qu’il mangeait », a déclaré Cionek à ESPN, selon Sportbible.

« Le jour du match, il mange beaucoup de protéines. Et il y a toujours du thon au petit-déjeuner. Il évite également tout ce qui contient du gluten et du lactose. La veille de jouer, après le dîner, il termine encore avec un bol de riz au lait pour remplir le corps de glucides et de glucose pour jouer le lendemain. Ensuite, en convalescence, il y a beaucoup de légumes et d’avocats », a ajouté Cionek.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Après avoir couronné une brillante carrière au Bayern Munich, Lewandowski a finalisé son transfert à Barcelone en juillet de l’année dernière. Il a jusqu’à présent marqué 39 buts après avoir disputé 54 matches avec les géants catalans. Le joueur de 35 ans a inscrit 23 buts et sept passes décisives lors de la dernière campagne de Liga. Il a jusqu’à présent enregistré cinq buts et trois passes décisives dans le championnat national espagnol cette saison.

Robert Lewandowski est récemment devenu le troisième footballeur, après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, à marquer 100 buts dans les tournois européens. Il a réalisé cet exploit sensationnel lors du match d’ouverture de la Ligue des Champions de Barcelone contre l’équipe belge du Royal Antwerp FC au début du mois.