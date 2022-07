Ce système d’intelligence artificielle gagne en intuition comme un bébé humain

Que ce passe-t-il Les scientifiques ont enseigné un système d’apprentissage en profondeur pour apprendre la physique intuitive de la même manière que les bébés humains. Pourquoi est-ce important Ce mécanisme pourrait être essentiel pour combler le fossé entre les humains et l’IA, ainsi que pour éclairer les futures études de psychologie sur la cognition.

Par définition, “l’intuition humaine” semble dénoter une barrière entre nous et l’intelligence artificielle. C’est pourquoi nous avons des sentiments instinctifs et des réactions réflexives – parfois impulsives – inexplicables par la logique, et donc pas simplement transférables aux ordinateurs. Je veux dire, nous pouvons difficilement analyser notre propre raisonnement pour un comportement instinctif, alors comment pourrions-nous développer des algorithmes pour l’encoder ?

Mais si nous voulons entrer dans un monde d’IA réaliste, nous devrons combler cet écart. Nous devrons trouver comment donner aux systèmes robotiques le pouvoir de l’intuition. Et lundi dans la revue Nature, les scientifiques ont annoncé qu’ils avaient propulsé la quête vers l’avant.

En collaboration avec le laboratoire de recherche sur l’intelligence artificielle DeepMind au Royaume-Uni, cette équipe a développé un système d’intelligence artificielle qui a appris la “physique intuitive”, c’est-à-dire une compréhension de bon sens du fonctionnement de la mécanique de notre univers, tout comme un bébé humain.

Il s’appelle Physics Learning Through Auto-encoding and Tracking Objects, ou PLATO – sans aucun doute un clin d’œil au philosophe grec célèbre pour son allégorie de la grotte, une expérience de pensée qui sonde la nature nuancée de la connaissance et sens.

“Les systèmes d’intelligence artificielle actuels pâlissent dans leur compréhension de la physique intuitive, même par rapport aux très jeunes enfants”, écrivent les auteurs de l’étude dans leur article. “Ici, nous comblons ce fossé entre les humains et les machines en nous appuyant sur le domaine de la psychologie du développement.”

Qu’est-ce que la physique intuitive ?

Si vous deviez montrer à un bébé une balle rouge, puis la bloquer avec un gros livre, l’enfant pourrait être un peu choqué au début. Elle pourrait se demander : “Euh, est-ce que cette boule rouge vient de… disparaître ?” Mais si elle voit cette situation se produire suffisamment de fois, elle finira par se rendre compte : “Oh, elle est toujours là même si je ne la vois pas. Les choses ne disparaissent pas au hasard. Nous avons la physique !”

C’est appelé permanence de l’objetet entre la naissance et l’âge de deux ans, il commence à se fondre dans ce que nous considérons comme notre intuition.

Avance rapide jusqu’à l’âge adulte, lorsqu’un objet est bloqué de notre vue, nous ne réfléchissons jamais au fait qu’il est toujours là. Nous savons juste. Et l’équipe de la nouvelle étude voulait aider PLATO à arriver au point où il ne connaît que des choses physiques comme ça. Physique intuitive.

Voici comment tout s’est passé.

Fondamentalement, l’équipe d’étude a d’abord parcouru des décennies de recherche en psychologie du développement sur la façon dont les bébés apprennent la physique intuitive. Lentement, après avoir lu cette littérature, un thème commun a commencé à émerger – “l’idée que la compréhension physique est soutenue par la décomposition du monde en un ensemble discret d’objets”, a déclaré Luis Piloto de DeepMind lors d’une conférence de presse lundi.

En d’autres termes, les bébés semblent apprendre la physique intuitive en observant les objets se déplacer, tomber, interagir, apparaître et disparaître. Faut le voir pour le croire, me direz-vous. En se concentrant sur ce principe, les chercheurs ont développé un modèle d’apprentissage en profondeur, qui est un système basé sur des ensembles de données massifs qui peuvent en quelque sorte acquérir des compétences au fil du temps et donc ajuster son propre code. C’est PLATON.

Ensuite, l’équipe a montré à PLATO 28 heures de vidéos animées sur la physique simple impliquant de nombreux objets.

Par exemple, PLATO a vu une balle tomber au sol ou rouler derrière d’autres objets – et même des scénarios “impossibles” qui défié les lois de la physique. Des choses comme des objets en mouvement à travers l’un l’autre. Scénarios que vous pourriez trouver dans le manuel d’un magicien.

DeepMind



Enfin, une question subsistait : PLATON pourrait-il éventuellement comprendre la physique intuitive comme vous et moi l’avons fait quand nous étions bébés ?

Nature contre culture

Eh bien, après ces 28 heures de formation, les chercheurs ont constaté que c’était le cas.

Selon Piloto, PLATO a réussi tous les tests d’apprentissage intuitif de la physique – en ce qui concerne les critères de référence proposés par l’équipe – et a compris de nombreux modèles de la façon dont les bébés humains commencent à vieillir. Il a digéré la continuité, ou comment un objet doit suivre une trajectoire pour aller d’un point A à un point B plutôt que de se téléporter, et la solidité, ce qui signifie que deux objets ne peuvent pas être dans le même espace physique en même temps. Et ce ne sont que deux de ces conclusions.

La façon dont l’équipe a reconnu que PLATO a vraiment appris ces concepts de physique de bon sens était de mesurer la précision de ses prédictions sur ce qui se passerait ensuite dans une vidéo. Au fil du temps, les prédictions de PLATO ont commencé à s’améliorer de plus en plus. De plus, Piloto et ses collègues ont également pu mesurer un degré de “surprise”, ce qui signifie que les suppositions de PLATO étaient très différentes des observations de PLATO.

Et bien sûr, PLATO a fait preuve de “surprise” lorsqu’il a vu des vidéos étranges ressemblant à des tours de magie où les choses ne correspondaient pas. Il savait que quelque chose n’allait pas lorsque les balles se croisaient et enfreignaient les lois de la physique. Si c’était un humain, sa mâchoire tomberait comme la nôtre quand on regarde un spectacle de magie.

Mais il y a plus.

Lorsqu’il a été exposé à de nouveaux phénomènes qu’il n’avait jamais vus auparavant, PLATON a été toujours capable d’appliquer la physique intuitive qu’il a apprise pour prédire avec précision ce qui va se passer ensuite.

“Nous avons exploité un sous-ensemble d’un autre ensemble de données synthétiques développé par des chercheurs du MIT”, a déclaré Piloto. “Cet ensemble de données sonde également les connaissances physiques, mais il a des apparences visuelles différentes et, surtout, un ensemble d’objets que PLATO n’a jamais vus.”

Dans l’ensemble, PLATO est assez intelligent – et assez impressionnant, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais plus tard, non seulement cela pourrait aider les scientifiques à développer des systèmes d’IA plus réalistes, mais cela pourrait également éclairer les études sur l’apprentissage humain.

Comme l’écrivent les auteurs de l’étude, “nous considérons les implications de ces résultats à la fois pour l’IA et pour la recherche sur la cognition humaine”. Par exemple, PLATO en apprend tellement sur l’intuition à partir de vidéos animées prouve essentiellement que les démonstrations visuelles aident vraiment quelqu’un – ou quelque chose – à acquérir des connaissances.

Cela conduit alors au dilemme de la nature contre l’acquis.

“Les données suggèrent que la connaissance intuitive de la physique émerge tôt dans la vie mais peut être affectée par l’expérience visuelle”, ont écrit les auteurs. “Bien sûr, il y a un débat approfondi et une incertitude légitime sur l’innéité.”