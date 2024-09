Ce symptôme étrange du post-partum devient viral sur Internet. Qu’est-ce que la « puanteur post-partum » ? Nous avons demandé à un expert

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical, un diagnostic ou un traitement professionnel. Contactez un professionnel de la santé qualifié avant de vous engager dans une activité physique ou d’apporter des changements à votre régime alimentaire, à vos médicaments ou à votre mode de vie.

Qu’est-ce que la « puanteur post-partum » ? (Images via TikTok/@z00mies)

Les 12 premières semaines après l’accouchement sont une période cruciale pour la mère et le bébé. On l’appelle le « quatrième trimestre » en raison des changements physiques, sociaux et émotionnels auxquels les mères sont confrontées alors qu’elles doivent apprendre à prendre soin de leur nouveau-né et à guérir après l’accouchement. Mais peu importe à quel point vous pensez être préparée, certains aspects du quatrième trimestre, comme les odeurs corporelles post-partum, peuvent surprendre les mères – et leurs partenaires.

Plus tôt cette année, un décembre 2023 TikTok sur la « puanteur post-partum » La vidéo est devenue virale, et de nombreuses personnes ont admis qu’elles n’avaient aucune idée qu’elles sentiraient après avoir accouché. L’utilisatrice de TikTok Abigail, connue sous le nom de @z00mie, a répondu à une vidéo de Sarah Biggers-Stewart sur l’odeur particulière du sang post-partum, qui a recueilli 2,9 millions de vues.

« Personne ne m’a prévenue de l’odeur post-partum », a déclaré Biggers-Stewart. dit dans sa vidéo originale. L’odeur était si intense que Biggers-Stewart a dit avoir averti son mari de ne pas aller aux toilettes immédiatement après elle parce que cela sentait comme une « carcasse d’animal en décomposition un jour de printemps ».

Les saignements post-partum ont-ils une odeur ?

Les saignements post-partum sentent-ils mauvais ? (Image via Getty Images)

En vérité, oui, avoir un bébé vous fait sentir mauvais. Et oui, cette odeur peut durer longtemps. C’est l’une des choses que j’ai remarquées après avoir eu mon fils, car j’étais sûre que quelque chose n’allait pas chez moi.

Dre Diane Francoeur, gynécologue-obstétricienne et PDG de La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada dit Yahoo Canada Que vous accouchiez par voie basse ou par césarienne, des pertes vaginales sanglantes (également appelées lochies) sont courantes pendant environ six semaines. Les lochies changent de couleur et de volume au fil des semaines, mais elles ont une odeur distincte et rance qui est sensiblement différente de celle du sang menstruel, mais ne doit pas avoir une odeur de « poisson ».

« Si vous sentez une odeur de poisson, ce n’est pas du tout normal », prévient-elle. « Vous pourriez avoir une infection de l’utérus et vous devez prendre des antibiotiques. Lorsque vous avez une infection de l’utérus, les saignements deviennent plus importants, c’est un autre signe que quelque chose ne va pas. »

Que pouvez-vous faire pour prévenir les saignements post-partum malodorants ?

Que se passe-t-il dans votre corps après avoir eu un bébé ? Beaucoup de choses. (Image via Getty Images)

Il n’y a pas grand-chose à faire pour empêcher l’odeur de renfermé des lochies de persister lorsque vous allez aux toilettes. Une certaine odeur est courante et tout à fait normale. Bien qu’il existe de nombreux produits sur le marché, comme des sous-vêtements conçus pour être portés pendant les menstruations, Francoeur suggère d’opter pour des produits ou des serviettes que vous pourrez changer au moins quatre fois par jour.

« Si vous pensez que l’odeur est peut-être trop forte, rien de tel qu’un bain propre pour éliminer toute l’odeur et vous sentir mieux », dit-elle.

Brouillard cérébral post-partum – cerveau de maman – et autres choses qui peuvent se produire après l’accouchement

Qu’est-ce que le « cerveau de maman » ? (Image via Getty Images)

La vie après l’accouchement est un marathon, pas un sprint. Chaque corps guérit et récupère à son propre rythme et ressent ses propres symptômes. Cependant, l’un des symptômes post-partum que la plupart des femmes ressentent est le brouillard cérébral, souvent appelé « cerveau de maman », déclenché par les changements hormonaux après l’accouchement.

« Il faut savoir que lorsque l’on a un bébé, surtout si on allaite, les ovaires ne fonctionnent plus, explique Francoeur. C’est comme la ménopause. On peut avoir un changement de température corporelle et parfois des pertes de mémoire. »

Le brouillard cérébral peut être l’un des aspects les plus frustrants de la maternité. Le « cerveau de maman » peut vous faire oublier des mots, oublier ce que vous dites au milieu d’une phrase ou égarer des objets dans des endroits très étranges, pour n’en citer que quelques-uns. En plus de l’épuisement, de la douleur physique et du sentiment de forte émotivité, le brouillard cérébral est la cerise sur le gâteau des symptômes post-partum qui peuvent vous donner l’impression de perdre le contrôle de votre nouvelle réalité.

« Une fois que vous avez accouché, c’est comme si vos hormones s’arrêtaient. Votre glande thyroïde fonctionnera différemment, vos ovaires ne fonctionneront plus pendant six semaines », explique Francoeur. « Tout reviendra quand vous recommencerez à dormir, mais il est normal que tous ces changements se produisent en même temps. »

Dans les premières semaines après l’accouchement il est possible de vivre:

transpiration

hémorroïdes

hémorragie

incontinence urinaire

gonflement des mains et des pieds

douleur à la hanche

douleur dans le bas du dos

acné

changements dans la pigmentation de la peau (taches sombres sous les yeux, sur la lèvre supérieure)

constipation

douleur mammaire

canaux lactifères obstrués/mastite

douleurs dues aux gaz

crampes lorsque l’utérus se contracte pour revenir à sa taille normale

dépression/anxiété post-partum

trouble de stress post-traumatique

perte de cheveux

Si cela vous dérange, parlez-en à votre médecin ou à votre sage-femme.

Parlez à votre médecin ou à votre sage-femme de vos symptômes physiques ou mentaux après l’accouchement. (Image via Getty Images)

Les parents sont souvent très conscients de ce qui se passe avec leur bébé, mais ne sont pas toujours disposés ou capables de leur prodiguer le même niveau de soins. Prendre note de tout changement dans votre corps ou votre humeur, aussi embarrassant soit-il, et le signaler à votre médecin, sage-femme ou prestataire de soins de santé est extrêmement important et peut aider à empêcher que les symptômes ne se transforment en problèmes de santé physique ou mentale graves.

Franceour affirme qu’il est essentiel pour la santé maternelle de trouver un système de soutien et un prestataire de soins de santé qui peuvent valider et répondre à vos besoins.

« Je vois beaucoup de jeunes femmes qui sont seules et ce qu’elles voient sur les réseaux sociaux ou ce qu’elles lisent, c’est qu’elles doivent être la mère parfaite à chaque minute, à chaque seconde de la journée », dit Francouer, ajoutant que les parents devraient envisager de trouver des groupes de soutien ou des aides locales qui peuvent aider à créer une communauté et répondre aux questions. « Vous serez moins timide pour appeler à l’aide – c’est la seule façon de vous en sortir, car [postpartum] « La vie est dure. »

Dites-nous ce que vous pensez en commentant ci-dessous et en tweetant @YahooStyleCA! Suivez-nous sur Gazouillement et Instagram.