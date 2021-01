Voici ce que disent les critiques:

« Ma fille et moi avons teint des pulls molletonnés. Elle a acheté des sweats à capuche, je l’ai acheté pour moi. Ce sweat-shirt est devenu un favori de la quarantaine ici, alors je vais en commander d’autres! Super doux, longueur parfaite à la hanche. Parfait printemps / été poids et les bras sont 3/4 de longueur donc confortables et parfaits pour le printemps aussi. «

« C’est génial pour les personnes de petite taille. Je mesure environ 5’1 et les manches sont à la longueur de poignet parfaite pour moi. Le bas touche juste mes hanches. Je cherchais un pull ample que je pourrais porter dans la maison et partir courir, comme j’aime un pull ample sur des vêtements de sport ajustés / serrés et cela semble parfait. Si vous avez un haut muffin ou un ventre à cacher, cela vous traitera gentiment. «

« J’ai eu ça parce que nous sommes beaucoup à la maison en ce moment et que nous voulons être confortables. C’est un vieux sweat-shirt ordinaire et uni. J’ai commandé une taille plus parce que je voulais être à l’aise. Les bras vont à la bonne longueur, tout comme le Il est un peu carré dans la zone médiane, mais je préfère cela que d’être trop serré. Ce n’est pas trop à la mode mais cela remplit son rôle. S’il fait très froid, je porte un petit t-shirt en dessous. J’achèterais encore. (Pour référence, 5’3 « , 115 lbs, petite poitrine, porte un petit mais commandé un moyen dans ce domaine). »

«J’adore ces sweatshirts! J’en ai commandé quatre. Venant de prendre ma retraite, ma garde-robe d’automne se compose de ces quatre sweatshirts et de deux nouvelles paires de jeans. Les sweatshirts sont doux et chauds, sans être trop chauds; assez chauds pour sortir sans manteau par temps froid. Les couleurs sont vives et très fidèles. Je les ai toutes lavées plusieurs fois déjà, et aucune décoloration ne s’est produite. J’ai acheté un très grand parce que j’aime mes sweatshirts amples. Ils sont assez grands pour tomber sous ma taille, au niveau de mes hanches, et sont très confortables pour se déplacer. «