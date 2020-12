Malgré la coronavirus pandémie et sa récente bataille contre le cancer, Fatima Sanson était déterminée à garder sa tradition de Noël de se déguiser en Mme Claus et de donner des jouets et des câlins aux enfants pauvres.

Alors la femme de 61 ans s’est fabriquée un « rideau de câlin » en plastique, a trouvé une assistante pour le désinfecter entre les étreintes, habillée de son costume rouge vif et a installé son cadeau annuel de jouets et de nourriture dans un quartier pauvre de Belo Horizonte, dans le sud-est du Brésil.

«C’était si bon de pouvoir à nouveau donner des câlins pendant la pandémie», a déclaré Sanson, qui a passé près de cinq décennies à faire du travail caritatif dans les régions pauvres.

Elle n’était que trop consciente du risque encouru cette année.

Non seulement son âge la place-t-elle dans le groupe à haut risque Covid-19 , mais la pandémie a commencé au moment où elle venait de se battre contre le cancer du sein.

Le Brésil a le deuxième plus haut Covid-19 bilan des morts dans le monde, après les États-Unis, avec plus de 178 000 morts.

Mais ni le virus ni la couche protectrice en plastique ne l’ont gêné alors que Sanson répandait sa joie de Noël à son jeune public.

«J’ai vraiment aimé recevoir un câlin agréable et chaleureux de Mme Claus», a déclaré l’une des enfants, Daphné Victoria.

Les parents, pour leur part, ont ramené à la maison des paniers remplis de nourriture, ce qui est particulièrement bienvenu cette année, étant donné que les travailleurs à faible revenu ont été durement touchés par les retombées économiques de la pandémie.

«J’espère que des jours meilleurs arrivent et que l’année prochaine nous serons en mesure de faire de vrais câlins, de ressentir cette chaleur humaine qui manquait à tout le monde», a déclaré une mère lors de l’événement caritatif, la femme de ménage Valmira Pereira.

Sanson était heureux de pouvoir faire des câlins.

«C’est si bon de se faire un câlin et d’être étreint. Nous nous« infectons »avec nos câlins, notre affection, notre amour», a-t-elle déclaré.