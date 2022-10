Ce super aliment aquatique a le pouvoir de nourrir les gens sans polluer la Terre, voici comment

Surclassant à la fois la spiruline et le chou frisé, la lentille d’eau a fait un carton au dernier salon de l’alimentation SIAL à Paris. En fait, il a été repéré et identifié comme un nouveau « super aliment » qui pourrait non seulement être un concurrent en tant qu’alternative à base de plantes, mais pourrait également aider à réduire les conséquences de l’alimentation humaine sur le réchauffement climatique.

La semaine dernière, au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte où se déroulait le SIAL International Food Show, une foule s’était rassemblée autour d’un produit particulier présenté à l’espace innovation, qui réunissait les nouveautés les plus marquantes qui façonneront notre alimentation. demain. Le « nouvel » aliment en question ? Les lentilles d’eau, également appelées lentilles d’eau ou lentilles d’eau. Protégé par un couvercle en verre, le paquet de 12 rondelles glacées a intrigué journalistes et visiteurs professionnels. Il a également suffisamment impressionné pour remporter la médaille d’argent du prix de l’innovation décerné par un jury de professionnels à chaque édition de cet événement majeur de l’industrie agroalimentaire. Tout droit venue de Thaïlande et conditionnée par Thai Coconut Public Company LTD, la lentille d’eau est considérée par les experts en innovation alimentaire comme une “proposition d’aide culinaire”.

Alors que le marché vegan devrait croître de 10,6% chaque année jusqu’en 2030, selon un rapport du cabinet américain Grand Review Research, il est important de trouver des alternatives protéiques aux produits animaux. Et c’est l’une des choses que la lentille d’eau a pour elle. Cette plante qui pousse en eau douce — vous en avez probablement déjà vu un tapis vert recouvrant des étangs ou des marais — contient sept fois plus de protéines que le soja. L’entreprise thaïlandaise Coconut fait le pari que ce sera un ingrédient attractif pour les consommateurs sous la forme d’un milk-shake protéiné, d’une vinaigrette, de pains maison ou encore dans des pâtes et des sauces. Bref, il existe une grande diversité d’usages culinaires et de moments de consommation potentiels.

Selon l’entreprise thaïlandaise, qui a exposé son produit de marque Make Me More dans le pavillon de l’épicerie fine, la lentille d’eau est depuis longtemps un aliment de base au « pays du sourire ». Ses propriétés nutritionnelles ont déjà été étudiées, notamment par l’Université Ben Gourion du Néguev en Israël. Les scientifiques ont découvert que la variété mankai aidait à contrôler la glycémie après que les participants à l’étude aient mangé des aliments riches en glucides. En Chine, la lentille d’eau est utilisée comme complément alimentaire pour lutter contre le rhume ou encore pour faire baisser la fièvre.

Riche en vitamine B12 ainsi qu’en fer, les atouts nutritionnels de la lentille d’eau, aussi intéressants soient-ils, ne sont pas de nature à exciter les gens. Ce « nouveau » super aliment a le pouvoir de nourrir les gens sans polluer la terre. Puisqu’il s’agit d’une plante aquatique, la lentille d’eau ne nécessite pas de terres agricoles pour être utilisée ou entretenue. Ils prolifèrent à grande vitesse sans nécessiter beaucoup d’entretien et abritent les micro-organismes qui vivent et poussent à son ombre dans les marais. Mieux encore, ils ont la capacité d’absorber le phosphate, l’azote, le chlorure et même l’aluminium. Cependant, la lentille d’eau utilisée pour la purification de l’eau ne devrait probablement pas être la même que celle qui est consommée par l’homme…

Si la marque Make Me More a lancé son produit à base de lentilles d’eau en juillet dernier, ce n’est pas la première sur ce marché en plein essor. La marque canadienne SETA, spécialisée dans les ingrédients pour smoothies et lattes, met en avant la production sans OGM et sans pesticides en Floride.

