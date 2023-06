Ce succès hollywoodien a rapporté plus en Inde que tous les films de Salman Khan, Hrithik Roshan ; et ce n’est pas Avengers ou Spider-Man

Les films hollywoodiens ont toujours considéré l’Inde comme un grand marché. Les revenus des superproductions hollywoodiennes à gros budget dans le pays ne rivalisent pas avec d’autres marchés comme la Chine ou l’Europe, mais restent assez substantiels. Au fil des ans, plusieurs films hollywoodiens ont rapporté plus de Rs 100 crore en Inde et quelques-uns ont même dépassé le nombre de certains des plus grands succès indiens. Le film hollywoodien le plus rentable en Inde a fait plus d’affaires dans le pays que n’importe quel film mettant en vedette Salman Khan, Hrithik Roshan ou Thalapathy Vijay.

Le film hollywoodien le plus rentable d’Inde

Le record du film hollywoodien le plus rentable en Inde a été battu plus tôt cette année lorsque Avatar: The Way of Water a traversé la durée de vie de Avengers Endgame en Inde de Rs 442 crore. Avatar 2 a gagné Rs 484 crore en Inde (environ 60 millions de dollars), ce qui en fait le 8e film le plus rentable jamais enregistré en Inde. Au-dessus se trouvent sept films, qui ont tous dépassé Rs 500 crore en brut national – Baahubali 2, KGF Chapter 2, RRR, Pathaan, Dangal, Baahubali et 2.0

Avatar: The Way of Water a battu tous les films de Salman Khan, Hrithik Roshan et Thalapathy Vijay

Les revenus d’Avatar: The Way of Water en Inde sont importants étant donné qu’ils éclipsent les collections de films mettant en vedette certaines des plus grandes superstars du pays aujourd’hui. Avatar 2 a un brut indien de Rs 484 crore. Le film le plus rentable de Salman Khan en Inde est Bajrangi Bhaijaan, qui a rapporté Rs 444 crore en Inde. De même, le film le plus rentable de Thalapathy Vijay en Inde est Varisu, avec une durée de vie brute de Rs 208 crore. Kamal Haasan s’en sort légèrement mieux avec Vikram à Rs 302 crore et Hrithik Roshan avec War à Rs 378 crore. Mais tous perdent face au méga blockbuster de James Cameron.

Avatar The Way of Water dans le monde brut



Avatar : The Way of Water a connu un succès mondial, tout comme en Inde. Le film, sorti en décembre 2022, a rapporté 684 millions de dollars en Amérique du Nord et 1,636 milliard de dollars à l’étranger (y compris l’Inde) pour frapper 2,32 milliards de dollars dans le monde. Cela en a fait le troisième film le plus rentable de tous les temps derrière Avatar (2,92 milliards de dollars) et Avengers : Endgame (2,79 milliards de dollars). Il a dépassé la durée de vie de blockbusters comme Titanic, Star Wars : The Force Awakens et Avengers : Infinity War. The Way of Water est le deuxième film de la franchise de cinq films prévue par Avatar.