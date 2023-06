Ce succès de Kannada est le film indien le plus rentable depuis la pandémie, pas Pathaan de Shah Rukh Khan ou RRR de SS Rajamouli

Après la pandémie, cela a été difficile pour le cinéma indien. Le nombre de films à succès a diminué dans toutes les industries, même si l’énorme succès de certains blockbusters a apporté un répit aux cinéphiles. Mais au milieu de la pénombre, il y a eu quelques films en différentes langues qui ont réussi à faire sonner les caisses enregistreuses et à engranger des profits.

Le film post-pandémie le plus rentable d’Inde

Vous pensez aux plus gros blockbusters que le pays a vus au cours des trois dernières années et des noms comme RRR et Pathaan vous viennent à l’esprit. Ces deux films sont les films indiens les plus rentables des deux dernières années civiles. Mais en ce qui concerne la marge bénéficiaire, un blockbuster Kannada les a éclipsés. Ce film est Yash-vedette KGF: Chapitre 2. Selon des sources de l’industrie, Pathaan – qui a fait Rs 1050 crore dans le monde, a rapporté un bénéfice d’environ Rs 600 crore aux producteurs. En comparaison, RRR – qui a frappé Rs 1200 crore dans le monde – a également réalisé un bénéfice d’un peu moins de Rs 600 crore. En comparaison, les revenus de Rs 1200 crore de KGF 2 incluent une part des bénéfices de plus de Rs 900 crore

Collecte, profit et budget du chapitre 2 de KGF

La raison de ce nombre stupéfiant est le budget relativement plus faible de KGF 2 par opposition aux films beaucoup plus gros que sont RRR et Pathaan. Le coût d’atterrissage signalé par RRR était d’environ Rs 500 crore. Pour Pathaan, ce nombre était d’environ Rs 300 crore. Mais pour KGF 2, le nombre était légèrement supérieur à Rs 100 crore, ce qui signifiait que sa part des bénéfices était plus importante.

Le film indien le plus rentable de tous les temps



Bien que les chiffres de KGF Chapter 2 soient impressionnants, ils sont loin des chiffres gargantuesques réalisés par le film indien le plus rentable de tous les temps – Dangal d’Aamir Khan. Grâce à son record mondial brut de plus de Rs 2000 crore et à un budget de production relativement modeste d’environ Rs 100 crore, le film a pu réaliser un bénéfice d’environ Rs 1500 crore. L’opus magnum de SS Rajamouli Baahubali 2: The Conclusion est le seul autre film indien à réaliser un bénéfice de plus de Rs 1000 crore.