Ce studio de tatouage de Londres propose le retrait gratuit des tatouages ​​​​de Kanye West, voici pourquoi

Les personnes qui ont des tatouages ​​​​sur le corps peuvent regretter plus tard de les avoir, car les inquiétudes concernant le tatouage commencent à s’installer. Alors que certaines personnes peuvent vivre avec en le cachant, beaucoup cherchent des moyens de faire enlever le ou les tatouages. Un studio de tatouage à Londres propose une suppression gratuite au laser des tatouages ​​de Kayne West après les récents tatouages ​​antisémites du rappeur américain glorifiant Adolf Hitler.

Sur Instagram, NAAMA Studios, un centre de détatouage au laser du centre de Londres, a déclaré qu’il ne facturera pas ses clients pour faire enlever les tatouages ​​du rappeur. Le studio a déclaré dans le post sous-titré, Yeezy come, yeezy go. Vous avez un tatouage de Kanye West ? Taguez-nous. Le premier article publié par le studio sur cette initiative comportait une photo d’un homme croisant les bras et affichant un tatouage sur lequel on pouvait lire “Bye”. Le texte sur l’image publiée le 15 novembre disait : “Nous supprimerons gratuitement vos tatouages ​​​​de Kanye.”

La légende du deuxième message, qui était une bobine, montrant un client en train de se faire retirer le tatouage de Kanye disait: «Lorsque vous avez un tatouage inspiré par quelqu’un que vous admirez et qu’il finit par faire les gros titres pour toutes les mauvaises raisons… chez NAAMA, nous offrons une autonomisation , expérience de nettoyage de tatouage empathique et high-tech. Si vous voulez un changement, nous sommes là pour vous aider.

Selon CNN, le concept de détatouage de Kanye faisait partie du projet en cours “Second Chances” du studio, qui propose un détatouage au laser gratuit aux clients portant des tatouages ​​de gangs, des symboles de haine ou tout autre tatouage traumatisant ou déclencheur.

Kanye a été critiqué pour ses propos antisémites. Le rappeur s’est attiré de nombreuses critiques, mettant en péril ses collaborations conséquentes avec des marques. Adidas a mis fin à ses relations avec Kanye West le mois dernier juste après que le rappeur ait lancé une diatribe antisémite sur Twitter. GAP et Balenciaga ont également rompu les liens avec lui à la suite de ses propos controversés.

