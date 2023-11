Ce stock technologique en difficulté pourrait recommencer à augmenter grâce à l’intelligence artificielle (IA)

L’engouement suscité par l’intelligence artificielle (IA) a contribué à faire grimper les valeurs technologiques en 2023, renvoyant le Nasdaq-100 L’indice a grimpé de 39 % jusqu’à présent cette année, mais le secteur a perdu un peu de son élan ces derniers temps pour plusieurs raisons.

Les rendements du Trésor toujours élevés et les résultats plus faibles que prévu de certaines grandes entreprises technologiques ont stoppé la formidable hausse de l’indice Nasdaq. Les restrictions imposées par le Département américain du Commerce sur les ventes de puces d’IA à la Chine se sont révélées être un autre obstacle pour les valeurs technologiques. Tout cela explique pourquoi le Nasdaq-100 a baissé de plus de 3 % au cours des trois derniers mois.

Le sentiment négatif a également pesé Recherche Lam (LRCX 0,35%). Les actions du fabricant d’équipements de fabrication de semi-conducteurs ont baissé de 9 % au cours des trois derniers mois. Bien sûr, le titre est toujours en hausse de 50 % depuis le début de l’année, mais sa récente faiblesse pourrait-elle être une opportunité ?

Voyons pourquoi acheter des actions de Lam Research dès maintenant pourrait s’avérer être une décision judicieuse.

Lam peut profiter d’une opportunité en pleine croissance

L’action de Lam Research a chuté suite à la publication des résultats du premier trimestre de l’exercice 2024 de la société (pour les trois mois clos le 24 septembre). Cependant, un examen plus attentif des performances de l’entreprise indique que les investisseurs pourraient ne pas avoir une vue d’ensemble.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars pour le trimestre, ce qui était bien inférieur au chiffre de 5 milliards de dollars déclaré au cours du trimestre de l’année dernière. Cette baisse massive d’une année sur l’autre peut être attribuée à la forte baisse des dépenses en équipements de fabrication de mémoire cette année.

Lam tire 38 % de ses revenus de la vente d’équipements de fabrication de semi-conducteurs aux fabricants de mémoires. Alors que les dépenses en équipements de mémoire devraient chuter de 46 % en 2023, il n’est pas surprenant de voir les performances financières de Lam en pâtir. Mais la bonne nouvelle est que les dépenses en mémoire devraient revenir fortement en 2024, augmentant de 65 %.

L’une des principales raisons de cette forte augmentation des dépenses en mémoire l’année prochaine est la demande croissante de mémoire à large bande passante (HBM), déployée dans les serveurs d’IA. Le fabricant de mémoire SK Hynix estime que le marché du HBM pourrait croître à un taux annuel époustouflant de 82 % jusqu’en 2027. Ce n’est pas surprenant, car Hynix estime qu’un serveur d’IA a besoin d’au moins 500 gigaoctets (Go) de HBM et d’au moins 2 téraoctets. (To) de mémoire vive dynamique (DRAM) DDR5.

De plus, les fabricants de puces IA ont commencé à intégrer de grandes quantités de HBM dans leurs offres. Nvidia, par exemple, a récemment annoncé une nouvelle puce – la GH200 – qui combine une unité centrale (CPU) et une unité de traitement graphique (GPU) sur une seule plate-forme. Cette double configuration offre 3,5 fois plus de capacité de mémoire et 3 fois plus de bande passante par rapport au GPU phare de centre de données H100 de Nvidia.

Plus précisément, le GH200 est équipé de 282 Go de HBM de dernière génération, tandis que le H100 habituel est livré avec 80 Go. Pendant ce temps, le rival de Nvidia DMLA aurait mis 1,5 To de HBM de troisième génération dans ses accélérateurs de centre de données Instinct MI300.

Ce sont autant de raisons pour lesquelles Lam Research anticipe désormais une reprise des dépenses en équipements semi-conducteurs cette année. Auparavant, la société prévoyait que les dépenses en plaquettes et en équipements de fabrication oscilleraient autour de 70 milliards de dollars en 2023, mais elle s’attend désormais à ce que ce chiffre évolue dans la fourchette de 80 milliards de dollars grâce à la demande liée au HBM.

Au total, une reprise des dépenses de mémoire l’année prochaine devrait donner à Lam Research un coup de pouce indispensable, l’aidant à sortir de l’ornière dans laquelle elle se trouve actuellement.

De meilleures performances financières pourraient être envisagées

Lam Research s’attend à ce que les revenus du deuxième trimestre fiscal atteignent 3,7 milliards de dollars, à mi-chemin de sa fourchette prévisionnelle. Même si cela représenterait une baisse de 30 % d’une année sur l’autre par rapport aux 5,3 milliards de dollars de revenus générés au cours du trimestre de décembre 2022, cela laisse également entrevoir une amélioration séquentielle de 6 % de son chiffre d’affaires.

Pour l’ensemble de l’année, les analystes s’attendent à une baisse de 20 % des revenus de Lam, à 13,9 milliards de dollars. Cependant, le chiffre d’affaires de l’entreprise devrait recommencer à croître à partir de l’année prochaine.

Cela signifie que si l’action de Lam Research continue de baisser à la suite de son récent rapport sur les résultats, les investisseurs avisés voudront peut-être commencer à l’accumuler, car elle deviendra probablement moins chère du point de vue de la valorisation. L’action Lam affiche actuellement un ratio prix/ventes de 5,3, ce qui est presque conforme à son multiple de vente moyen sur cinq ans de 4,5.

Si le titre devient moins cher, l’acheter pourrait être une évidence, étant donné qu’il devrait appuyer sur le gaz grâce à la reprise du marché de la mémoire et à la demande croissante de HBM motivée par l’adoption de l’IA.