Ce SSD SanDisk portable ultra-robuste de 4 To est vendu par centaines sur Amazon

Il existe de nombreux lecteurs flash et SSD portables plus abordables, mais peu sont plus durables que le SanDisk Extreme Pro. Il a gagné une place sur notre liste des meilleurs SSD externes de 2023 grâce à sa conception très robuste et à ses vitesses de transfert ultra-rapides, et en ce moment, vous pouvez en obtenir un avec une remise importante. Amazon a actuellement l’important Modèle 4 To en vente pour 270 $, ce qui permet d’économiser des centaines par rapport au prix moyen. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ce SSD portable est conçu pour gérer même vos aventures les plus extrêmes, ce qui en fait un excellent choix pour les photographes de voyage et les créateurs de contenu. Il est doté d’un châssis en aluminium forgé avec une coque en silicone qui le protège des chutes jusqu’à deux mètres, et il bénéficie d’un indice de résistance aux intempéries IP55, ce qui signifie qu’il est également protégé contre la poussière et la pluie.

Il a également une boucle de mousqueton intégrée pour qu’il soit facile à fixer à votre sac ou à votre sac à dos. En interne, il est équipé d’un énorme 4 To de stockage, et il offre des vitesses de lecture et d’écriture ultra-rapides allant jusqu’à 2000 Mo/s, ce qui vous permet de transférer rapidement des fichiers sur votre ordinateur portable ou votre PC. Et grâce à la protection par mot de passe et au cryptage AES 256 bits, il protège vos données des regards indiscrets.