Ce SSD Samsung T5 de 8 To est à 45 % de réduction sur Amazon pendant le Prime Day d’octobre

Amazon/ZDNET

Si vous recherchez une nouvelle option de stockage numérique, Amazon a un accord sur le Samsung T5 Evo de 8 To SSD portable pour seulement 450 $, soit 42 % de réduction sur le prix d’origine. Avec autant de stockage, il est parfait pour les grandes bibliothèques de jeux numériques, les fichiers vidéo et photo bruts, les œuvres d’art numériques brutes et rendues, ainsi que d’autres programmes et documents importants dont vous pourriez avoir besoin lors de vos déplacements. Et vous ne voudrez pas attendre pour profiter de cette offre.

Aussi: Le Prime Day d’octobre approche. Voici les meilleures offres anticipées que vous pouvez acheter maintenant

Avec une quantité d’espace de stockage vraiment impressionnante, vous obtiendrez des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 460 Mo/s chacune, vous permettant de transférer des fichiers volumineux plus rapidement qu’un disque dur traditionnel. Avec la prise en charge de l’USB 3.2, vous obtiendrez des transferts de données plus fiables, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier d’une éventuelle corruption des données due à des interruptions.

En savoir plus: SSD vs HDD : quelle est la différence et lequel devriez-vous acheter ?

Outre d’excellentes vitesses de lecture et d’écriture et des transferts de données plus fiables, le Samsung T5 Évo dispose également d’un cryptage AES 256 bits pour protéger vos données personnelles et vos informations sensibles contre tout accès non autorisé. Son boîtier extérieur est résistant aux chutes et aux chocs et peut résister à des chutes jusqu’à six pieds, ce qui le rend parfait pour les photographes sur place et autres professionnels mobiles qui ont besoin d’un disque de stockage robuste pour décharger des photos brutes du stockage de l’appareil photo ou transférer des projets et des documents importants. entre leur bureau à domicile et leur lieu de travail mobile.