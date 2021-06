Ce spot du jour J est peut-être la PIRE chose que Brian Williams ait jamais faite et c’est VRAIMENT quelque chose. – Le bon scoop

Nous sommes aujourd’hui le 6 juin. Cela signifie que c’est l’anniversaire du jour J, l’une des dates les plus importantes de l’histoire militaire mondiale, dans la guerre la plus importante et la plus importante jamais connue. Son souvenir devrait être au-dessus de la notation des petits points.

Bien sûr, ce n’est jamais le cas, les partisans utilisent tout pour des manœuvres et des manœuvres politiques. Mais il devrait y avoir au moins une ligne que tout le monde peut convenir est trop loin. Et cette ligne devrait être celle que le Lincoln Project et Brian Williams de MSNBC ont franchi ce week-end.

Je ne sais pas si j’ai les mots pour vous exprimer mon horreur et mon dégoût de voir ce clip. Cela équivaut à un blasphème, à une trahison des vrais héros, à salir et à salir leur mémoire pour une rapide montée d’adrénaline de morveux, méchant et suffisant. Il utilise les MORT des forces alliées qui se battent pour sauver le monde d’un dictateur meurtrier et génocidaire qui mène une campagne d’horreur déchaînée à la surface de la terre comme un PROP pour essayer d' »obtenir la chèvre de MAGA » ou d’aiguiller les partisans de Trump et de Trump.

Brian Williams le lèche directement sur les bottes ensanglantées du Lincoln Project comme le petit dragonnet surprivilégié qu’il est. Aucun des membres du Lincoln Project n’a servi son pays. Brian Williams n’a jamais combattu dans une guerre, bien qu’il ait probablement dit aux gens qu’il l’a fait.

Et pourtant, ils passent à l’antenne et diffament les GUERRIERS qui ont mené l’une des batailles les plus incroyables de l’histoire de l’humanité comme étant la MÊME CHOSE que le gamin punk au nez morveux vêtu de noir Starbucks vandalisme hooligan entreprise criminelle de terreur domestique qui s’appelle « Antifa ».

Je ne sais pas si vous pouvez supporter ce segment. Je ne le fais vraiment pas. Je vous préviens, c’est l’une des choses les plus choquantes que j’aie jamais vues.

Je ne devrais pas avoir à expliquer que ce n’est pas parce que vous utilisez le NOM « Antifa » que vous ÊTES cela. Les gens qui défilent dans les rues américaines en empruntant ce mot sont du fascisme PRO. Ils méprisent la liberté et le capitalisme et la liberté et la démocratie. Toutes les choses que les VRAIS antifascistes se sont battus pour préserver. HOMMES et FEMMES qui sont morts pour ça.

Les BRATS qui ruinent Portland, Seattle et Minneapolis sont là-bas, provoquant des destructions pour des causes qu’ils ne comprennent pas parce qu’ils aiment commettre des crimes violents et s’en tirer, et parce qu’ils ont subi un lavage de cerveau à la télévision, aux jeux vidéo et aux publicités du Lincoln Project. que simplement ne pas aimer Trump sert à la fois de personnalité et de cause religieuse. Ils n’ont pas d’Holocauste à arrêter, pas de France à libérer. Ces hommes de main qui prétendent à la révolution sont des jeunes « mécontents », ce sont des voyous de la police de la pensée et du discours et de la justice sociale. Ce sont des mécontents sans direction, en colère et insatisfaits avec une éducation libérale qui descendent dans la rue à cause de slogans comme « mangez les riches » et « F *** la police » non pas parce qu’ils les comprennent, mais parce qu’ils pensent que cela rend leur skate plus authentique. Ce sont toutes ces choses, et ce sont des lâches qui terrorisent depuis le confort de la foule en colère, depuis l’anonymat de la foule déchaînée et le couvre-visage noir.

Ce ne sont pas des soldats. Ce ne sont pas des combattants. En temps de guerre, ils seraient des collaborateurs, livrant la France aux nazis en échange d’être avec les plus grands tyrans de la société. Ils peuvent être « Antifa » mais ils ne sont pas antifascistes. Ce sont des ordures.

Les pédos du Lincoln Project sont malades. Dément. ILS sont des ordures. Brian Williams est une poubelle. C’est anti-américain. C’est contre les troupes. Il déshonore la Plus Grande Génération. Vos grands-parents et arrière-grands-parents. Le mien aussi.

Celui-ci a été diffusé vendredi. Il n’y a aucune conséquence pour cela.

Il devrait y avoir.