Ce sont tous de bons chiens – mais Trumpet le limier est le vainqueur du prestigieux Westminster

Maintenant, ce chien a de quoi klaxonner.

Un limier nommé Trumpet a remporté le Westminster Kennel Club Dog Show mercredi soir.

Trumpet a battu un bouledogue français, un berger allemand, un maltais, un setter anglais, un samoyède et un terrier des lacs pour remporter le trophée.

« Je suis tellement excitée pour Trumpet », a déclaré la manieuse Heather Helmer, qui est copropriétaire et éleveuse de l’enfant de 4 ans.

Trumpet est devenu le premier limier à gagner Westminster.

Winston, un bouledogue français co-détenu par le joueur de ligne défensive de la NFL Morgan Fox, a pris la deuxième place dans l’exposition canine la plus prestigieuse du pays.

La compétition a attiré plus de 3 000 chiens de race pure, allant des affenpinschers aux Yorkshire terriers. L’objectif est de couronner le chien qui représente le plus l’idéal pour sa race.

Habituellement organisé en hiver au Madison Square Garden de New York, le spectacle a déménagé dans le domaine de la banlieue de Lyndhurst l’année dernière et cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Westminster est souvent décrit comme le Super Bowl des expositions canines américaines, et Winston visait à ce qu’il en soit ainsi pour Fox, un joueur de ligne défensif qui vient d’être signé par les Chargers de Los Angeles et a joué pour les Rams de Los Angeles et les Panthers de la Caroline.

Avant la finale, Fox a déclaré qu’il était « extatique » lorsque Winston y est arrivé.

Striker, un Samoyède, participe au groupe de travail. Striker a remporté le groupe. (Frank Franklin II/Associated Press)

« C’est fondamentalement une superstar », a déclaré Fox par téléphone mercredi.

Le chien vient de sa grand-mère, Sandy Fox, qui a élevé et montré des Frenchies pendant des années. Morgan Fox a grandi avec un et dit qu’en regardant Winston mûrir, il savait que le chien était un gagnant à la fois en apparence et en caractère.

« C’est une joie d’être avec lui », a déclaré Fox. « Il se promène toujours avec autant de sourire sur son visage qu’un chien peut en avoir. »

Belle, un setter anglais, participe au groupe sportif lors du 146e spectacle canin du Westminster Kennel Club, mercredi. Belle a remporté le groupe et a concouru pour le Best in Show. (Frank Franklin II/Associated Press)

Winston, actuellement le chien le mieux classé du pays, a affronté Striker, un Samoyède qui a également fait la finale l’année dernière ; River, un berger allemand grand gagnant, et Trumpet, un limier descendant du vainqueur 2014 d’un autre grand spectacle, le National Dog Show de la saison de Thanksgiving.

Après avoir dominé le classement canin l’année dernière, Striker a récemment participé à quelques expositions canines « pour garder la tête dans le jeu », a déclaré la manieuse Laura King.

Qu’est-ce qui fait briller le Samoyède blanc comme neige en compétition? « Son cœur », a déclaré King, de Milan, Illinois.

« Son charisme se voit quand il se montre », et il se plaint vocalement quand il ne le fait pas, a-t-elle dit.

Otis, un bullmastiff, se détend après la compétition. (Jennifer Peltz/Associated Press)

Alors qu’il était silencieux sur le ring, un Malamute d’Alaska a poussé un hurlement – ​​des acclamations ? – bande sonore d’une demi-finale mettant en vedette le Samoyède et d’autres races classées comme chiens de travail.

Ensuite, il y avait MM le Lakeland terrier – les terriers ont remporté de nombreux Westminster – et un Maltais visant clairement la célébrité : son nom est Hollywood.

Mais la belle du ballon pourrait être un passeur anglais. Belle s’est qualifiée pour la finale après avoir été entraînée autour du ring par l’un de ses éleveurs et propriétaires, Amanda Ciaravino – un exploit lors d’un événement où de nombreux prétendants de haut niveau sont accompagnés de gestionnaires de carrière à temps plein.

« C’est incroyable », a déclaré un Ciaravino ému. « Je suis si fière d’elle. »

Un gestionnaire exécute un chien Golden Retriever lors d’une compétition. (Mike Segar/Reuters)

Monty, un schnauzer géant qui a atteint les demi-finales mercredi soir mais n’a pas avancé plus loin, est un fils du chien qui a remporté le deuxième prix de Westminster en 2018. Classé comme chien de travail, Monty aime les travaux de jardinage – ce qui, pour lui, signifie présenter un ballon de football à lancer pendant que le mari de la manieuse et copropriétaire Katie Bernardin, Adam, tond la pelouse, a-t-elle déclaré.

Un autre concurrent, Ooma, était le seul Chinook qui s’est présenté. Les tireurs de traîneau sont le chien officiel de l’État du New Hampshire, mais ils sont rares dans tout le pays.

« J’adorerais en voir quelques-uns de plus » sur le ring de Westminster, a déclaré l’éleveuse, propriétaire et manieuse d’Ooma, Patti Richards de West Haven, Vermont. « Sans des gens qui montreront et se reproduiront, nous risquons de perdre notre race. »

Les chiens Bichon Frise sont posés par des maîtres-chiens dans le ring. (Eduardo Munoz/Reuters)

Bonnie the Brittany est le premier chien d’exposition de la propriétaire-manieuse, le Dr Jessica Sielawa, et les deux ne sont pas repartis avec un ruban mercredi. Mais leur travail d’équipe s’étend au-delà du ring.

Bonnie accompagne Sielawa pour travailler dans son cabinet chiropratique à Syracuse, New York, où « elle a vraiment aidé les gens à gérer leur stress émotionnel », a déclaré Sielawa.

Elle prévoit également de faire certifier son chien d’exposition comme chien de thérapie.