Ce sont mes meilleures et mes pires sélections d’actions

Et pour ceux qui cherchent à imiter les prouesses de Tillinghast en matière de sélection de titres, rappelez-vous : ce ne sont pas des sélections de titres. Ce sont des exemples qui illustrent ce qu’un manager légendaire a appris de ses succès et de ses échecs.

Lorsqu’on lui a demandé des exemples d’investissements dont il avait tiré des leçons, Tillinghast a partagé deux de ses meilleures sélections d’actions et une de ses pires. Un gagnant, en tenant compte des moments où les actions se divisent (ce qui affecte le cours de l’action), vaut plus de 100 fois ce que Tillinghast a payé pour cela. Le perdant a cédé 99 % de sa valeur avant que Tillinghast ne vende.

« La plupart du temps, les lois de la physique ne changent pas », explique Tillinghast. « C’est donc un logiciel qui ne deviendra pas obsolète. Et il y a de nouvelles applications en médecine, et peut-être même des applications en IA. »

« J’ai acheté Monster Beverage – à l’époque, ils s’appelaient Hansen’s Natural et une entreprise de boissons à base de jus – parce que j’aimais qu’ils essayent une boisson énergisante », dit-il. « J’aime les entreprises qui tentent de nombreuses expériences. Elles ne fonctionnent peut-être pas toujours, mais elles essaient beaucoup de choses. Et je pense que Monster est très innovant de cette façon. »

Fin 2002, Tillinghast avait misé gros sur HealthSouth, un fournisseur de services de chirurgie ambulatoire et de réadaptation. Low-Price Stock détenait 36 ​​millions d’actions, soit une participation de 9 % dans la société. Mais début 2003, la société a été radiée de la Bourse de New York. Le titre a chuté de 99 % au cours de la période où Tillinghast l’a détenu.

« J’ai perdu beaucoup d’argent là-dessus, et c’était parce que je faisais attention au bénéfice ajusté et non au flux de trésorerie disponible », dit-il.

Les bénéfices « ajustés » font référence aux bénéfices déclarés par les entreprises qui ne respectent pas les principes comptables généralement reconnus. Presque toutes les entreprises déclarent ce type de bénéfices, qui, selon les dirigeants d’entreprise, reflètent mieux la véritable performance d’une entreprise. Mais ils laissent aussi place à quelques drôles d’affaires comptables.

À l’époque, le bénéfice ajusté de HealthSouth ressemblait à une valeur pour Tillinghast, qui était également impressionné par le charismatique dirigeant principal de l’entreprise – à tel point qu’il était prêt à négliger les flux de trésorerie disponibles, une mesure qui racontait l’histoire d’une entreprise beaucoup moins rentable. .

La leçon: Ignorez le battage médiatique autour des dirigeants et concentrez-vous sur les fondamentaux dans leur totalité. Ne choisissez pas les mesures qui vous disent ce que vous voulez entendre.

