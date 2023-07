Ce sont les voitures et camions électriques les plus efficaces disponibles aujourd’hui

Voir chez Tesla Tesla Model 3 à traction intégrale longue portée 2023 25 kWh/100 km Voir chez Tesla Tesla Model Y 2023 à traction intégrale longue portée 26 kWh/100 km Voir chez TrueCar 2023 Ford F-150 Lightning 4RM à autonomie étendue 48 kWh/100 km Afficher plus (2 articles)



La nouvelle Ioniq 6 de Hyundai rejoint la Lucid Air Pure en tant que voiture électrique la plus économe en énergie sur la route. Hyundai

Lorsque vous magasinez ou discutez de voitures électriques, il est facile de s’accrocher à l’autonomie comme mesure la plus importante, mais jusqu’où un VE peut vous emmener n’est qu’une partie de l’image. Tout comme les miles par gallon que nous connaissons déjà dans les voitures à essence, l’efficacité des véhicules électriques (mesurée en miles par kilowattheure) joue un rôle énorme dans le coût de la conduite d’une voiture électrique, mais affecte également tout, depuis la conception du véhicule, le prix de l’autocollant et les performances.

J’ai rassemblé les cinq véhicules électriques les plus éconergétiques en vente aujourd’hui, selon les estimations de l’US EPA. Les camionnettes électriques les plus efficaces sont également mises en évidence, avec des exigences de performances et d’autonomie différentes de celles des berlines et des VUS qui constituent l’essentiel de la liste. Et j’ai répondu à quelques questions fréquemment posées sur l’efficacité des VE et les kilowattheures.

Voitures et VUS électriques les plus efficaces

Hyundai L’Ioniq 6 de Hyundai est le modèle le plus récent de cette liste, qui a frappé les concessionnaires plus tôt cette année, mais il est également lié à la voiture électrique la plus efficace que vous puissiez acheter aujourd’hui. La carrosserie aérodynamique de la berline 6 repose sur la plate-forme de véhicules électriques E-GMP du groupe Hyundai Motor – qui sous-tend également les SUV comme l’Ioniq 5, les EV6 et EV9 de Kia et le Genesis GV60 – lui donnant l’avantage en termes d’autonomie et d’efficacité par rapport à sa famille EV élargie. Dans sa configuration RWD longue portée la plus économe, l’Ioniq 6 parcourt jusqu’à 361 milles et couvre 4,17 milles par kilowattheure. C’est un équivalent estimé par l’EPA de 140 mpge.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe À égalité pour la première place se trouve la luxueuse et longue autonomie de la berline électrique Lucid Air, renforcée par les nouveaux niveaux de finition Pure et Touring introduits plus tôt cette année. Légèrement plus léger que le modèle Grand Touring haut de gamme grâce à leur batterie plus petite et à leur garniture intérieure plus modeste, le Touring de 425 milles et la croisière Pure de 410 milles pour 4,17 milles par kWh, atteignant une estimation de 140 mpge par l’EPA.

Tesla Tesla est entré dans le chat avec la version longue portée à double moteur de sa berline électrique abordable, le modèle 3. Cette configuration est la spécification la plus écoénergétique de la gamme du fabricant américain de véhicules électriques, naviguant à 4 miles par kWh et avec une moyenne d’environ 132 mpge estimés par l’EPA sur sa gamme de 358 miles. Comme son frère plus spacieux, le modèle Y, il est également admissible à un crédit d’impôt allant jusqu’à 7 500 $ pour les véhicules électriques en vertu de la loi fédérale sur la réduction de l’inflation, ce qui donne un coup de pouce à vos économies de coûts d’exploitation.

Tim Stevens/Roadshow Le Model Y est le jumeau le plus spacieux et le plus lourd du Tesla Model 3 susmentionné. La masse accrue et le profil aérodynamique plus haut ont le moindre impact sur l’efficacité énergétique. L’EPA estime que le SUV électrique glissera à 3,85 miles par kWh, ce qui équivaut à environ 123 mpg équivalent.

Hyundai L’une des voitures électriques les plus abordables chez les concessionnaires aujourd’hui, la Hyundai Kona Electric est une voiture électrique économique étonnamment efficace. S’étendant jusqu’à 258 miles par charge à partir de sa batterie de 64 kWh, le Kona EV couvre jusqu’à 3,7 miles par kWh, restituant l’équivalent énergétique de 120 mpg. Ses faibles coûts d’entrée et d’exploitation en font un choix économique pour les navetteurs, mais nous ne recommanderions pas de fréquents trajets en voiture en raison de son talon d’Achille – des vitesses de charge rapides DC relativement lentes.

Les camionnettes électriques les plus efficaces

La hauteur de caisse plus haute, le pare-brise droit et la caisse ouverte de la camionnette, mais peu aérodynamique, ne coupent pas l’air aussi proprement qu’une berline, un multisegment ou un VUS. De plus, fournir la puissance et le couple que les acheteurs de camions attendent pour le remorquage léger ou le déplacement hors réseau nécessite des réserves de puissance plus importantes et plus lourdes. Ainsi, les camions électriques ont tendance à être moins éconergétiques que les petits véhicules électriques, se situant au bas des listes d’efficacité actuelle des véhicules électriques de l’EPA.

Cela dit, les camionnettes électriques sont généralement beaucoup plus économes en énergie que leurs prédécesseurs à moteur diesel ou à essence, les deux modèles les plus populaires renvoyant l’équivalent de plus de 70 mpg.

Antuan Goodwin/Roadshow Le camion d’aventure électrique de Rivian, le R1T, se déploie avec une configuration à quatre moteurs qui lui permet de contrôler avec précision l’application du couple à chaque roue individuelle. J’ai pu expérimenter cette configuration sur les autoroutes et sentiers du Colorado. Dans l’ensemble, vous envisagez une combinaison de plus de 800 chevaux et 900 lb-pi de couple. Encore plus impressionnante est sa portée de 328 miles, rendue possible par son énorme batterie Large Pack de 135 kilowattheures. Bientôt, Rivian proposera des spécifications plus légères et plus efficaces, mais actuellement, la meilleure configuration estimée par l’EPA roule sur des roues de 21 pouces jusqu’à 2,17 miles par kWh et une moyenne de 73 mpge.

Antuan Goodwin/CNET Le F-150 Lightning de Ford aborde la formule des camionnettes électriques dans une direction plus traditionnelle. Offert en tant que camion de travail barebone Lightning Pro jusqu’à la garniture Platinum étonnamment luxueuse, la chose la plus impressionnante à propos du Lightning est à quel point il ressemble et se sent comme un pick-up F-150 ordinaire. C’est un énorme compliment, étant donné que la série F de Ford a été l’une des (et souvent le) les véhicules les plus vendus en Amérique depuis des décennies. Cependant, le Lightning se situe au-dessus du reste de la série F à la pompe – plus précisément, la station de charge – avec une moyenne de 2,08 miles par kWh sur sa gamme de 320 miles ou environ 70 mpge. De plus, grâce à une récente baisse de prix, le F-150 électrique est encore plus abordable.

Pourquoi l’efficacité des VE est-elle importante ?

L’estimation de l’autonomie d’une voiture électrique ne raconte qu’une partie de l’histoire. Prenons deux véhicules électriques avec une autonomie similaire – le Chevrolet Bolt EUV de 247 milles et le Genesis GV60 de 248 milles. Si vous ne regardiez que l’autonomie, vous pourriez supposer que ces deux véhicules différents sont tout aussi efficaces. Cependant, la Chevy utilise une batterie de 65 kWh tandis que la Genesis a besoin de 77,4 kWh pour faire le même travail. En effet, à 3,45 miles par kWh contre 2,86 (ou 115 mpge contre 95), le Bolt est environ 20% plus économe en énergie. Pendant ce temps, la Hyundai Ioniq 6 la plus efficace étend le même pack de 77,4 kWh que la Genesis jusqu’à 361 miles d’autonomie.

Un véhicule électrique plus efficace peut offrir une meilleure autonomie, nécessiter une batterie plus petite ou les deux. Et parce que la batterie est généralement la partie la plus lourde d’une voiture électrique, cela déclenche une cascade d’avantages. Un véhicule électrique plus léger présente moins d’usure des pneus et des freins, une dynamique de conduite améliorée et moins d’usure sur les routes et les allées. Une voiture plus légère nécessite moins d’énergie pour accélérer, ce qui est un peu un double creux d’efficacité.

Un véhicule électrique plus efficace utilise moins d’énergie par trajet et, comme l’électricité n’est généralement pas gratuite, cela vous permet d’économiser de l’argent. Antuan Goodwin/CNET

La batterie est le composant le plus cher d’une voiture électrique, donc les véhicules électriques plus efficaces avec des batteries de taille raisonnable sont souvent aussi parmi les options les plus abordables. Et les économies ne s’arrêtent pas chez le concessionnaire. L’électricité n’est généralement pas gratuite; vous le paierez au kilowattheure lors de la recharge à domicile ou dans les bornes de recharge rapide publiques. Ainsi, utiliser moins d’énergie par kilomètre parcouru permet d’économiser de l’argent à long terme.

Enfin, le temps de charge présente des avantages. Un EV moins efficace de 300 miles avec une grosse batterie prend plus de temps à charger qu’un EV plus efficace de 300 miles avec un pack plus petit, en supposant qu’il accepte la puissance à un rythme similaire. (Ce qu’ils ne font pas toujours, mais c’est une discussion différente.) C’est comme la façon dont le réservoir de 25 gallons d’un pick-up prend plus de temps à remplir qu’une berline de 15 gallons, mais à une échelle beaucoup plus longue.

Que signifie mpge ?

L’équivalent miles par gallon ou mpge est une unité de mesure développée en 2010 par l’Agence américaine de protection de l’environnement pour aider les acheteurs à comparer l’efficacité des véhicules à carburant alternatif (tels que les hybrides, les hybrides rechargeables et les batteries électriques) directement avec les véhicules à essence. L’unité est basée sur un calcul selon lequel un gallon d’essence contient l’équivalent énergétique d’environ 33,7 kilowattheures d’électricité, mais peut également être adaptée pour comparer les véhicules à pile à combustible à hydrogène et même les voitures au gaz naturel comprimé.

Aujourd’hui, les acheteurs avisés connaissent mieux les kilowattheures – l’unité d’énergie par laquelle la consommation d’électricité domestique est mesurée et tarifée – mais l’estimation combinée du mpge de l’EPA reste un outil pratique pour les conducteurs qui envisagent de passer des véhicules traditionnels aux véhicules électrifiés. En utilisant mpge comme raccourci, par exemple, un conducteur peut comparer plus ou moins directement un Kia Niro Electric (113 mpge) au Kia Niro Hybrid (53 mpge) et savoir que le VE est un peu plus de deux fois plus économe en carburant, malgré l’utilisation de différents types de carburant livrés de manière totalement différente.

Comment l’efficacité des VE est-elle mesurée ?

En dehors du monde de la comparaison de la combustion, les miles par kilowattheure sont, à mon avis, l’unité d’efficacité la plus facile à comprendre. Considérez la batterie comme votre réservoir d’essence et les kilowatts d’énergie comme des gallons de carburant et c’est un substitut direct au mpg, servant le même objectif que le mpge. Il correspond également au paradigme familier du « nombre augmente à mesure que l’efficacité augmente », ce qui en fait un outil plus naturel pour comparer les véhicules électriques les uns par rapport aux autres ou les effets de vos habitudes de conduite sur l’efficacité en temps réel. C’est pourquoi de nombreux véhicules électriques choisissent d’afficher l’efficacité sur leurs ordinateurs de bord et leurs tableaux de bord en miles par kWh.

L’efficacité des voitures électriques peut être mesurée en miles par kilowattheure ou en kilowattheures par 100 miles. Les deux unités sont utiles pour différentes raisons. D Benito/Getty Images

En plus du mpge, l’EPA décompose l’efficacité en termes de kilowattheures par 100 miles, ce qui est en quelque sorte l’inverse de mi/kWh. Étant donné que l’électricité est le plus souvent facturée au kilowattheure, le kWh/100 mi est une unité pratique pour déterminer le coût de fonctionnement d’un véhicule électrique. Le calcul est plus simple : les 30 kWh/100 miles d’une BMW i4 eDrive35 se multiplient proprement avec le taux de charge rapide de 0,36 $/kW d’Electrify America, par exemple. Cela équivaut à environ 11 $ pour chaque 100 miles parcourus ou, en déplaçant la virgule décimale, à 0,11 $ par mile.

Mesurer les miles par kilowattheure n’est pas aussi simple que de prendre l’autonomie et de la diviser par la capacité de la batterie pour diverses raisons. Pour commencer, la plupart des véhicules électriques ont une partie de la capacité physique de leur batterie réservée pour prolonger la longévité du pack, réduisant légèrement la capacité effective ou utilisable de la batterie. L’aérodynamique, la résistance au roulement et la friction, les conditions météorologiques et la puissance utilisée par d’autres systèmes d’accessoires du véhicule ont également un effet sur le comportement d’un véhicule électrique sur le cycle de test de l’EPA par rapport aux conditions réelles. Comme le dit l’adage, votre kilométrage peut varier.

Pour vous aider à obtenir le meilleur kilométrage possible, consultez nos guides pour maximiser l’autonomie de votre véhicule électrique, entretenir votre voiture électrique pour une efficacité optimale et calculer le coût total de possession d’un véhicule électrique.