Ce sont les visuels pour nous

Kendrick Lamar a livré des visuels à ses chansons les plus parlées sur son dernier album, M. Morale et les Big Steppers.

Kendrick Lamar a sorti son album très attendu, Mr. Morale & the Big Steppers, en mai de cette année et les fans ont aimé une chanson en particulier, “We Cry Together”.

Le morceau met en vedette l’actrice Taylour Paige et met en lumière les hauts et les bas d’une relation entre un homme et une femme. De la violence verbale à la violence domestique et tout ce qui se trouve entre les deux, les deux livrent du rap et de la parole sur un morceau de drogue.

Le court métrage commence avec Kendrick Lamar vêtu d’une chemise de mécanicien assis dans leur salon en train de fumer de la marijuana. Alors qu’il se plaint et crie depuis le salon, Taylour Paige entre finalement et rend son énergie en lui criant directement au visage.

“Je te déteste! Je jure que je ne vais pas vivre comme ça. Je jure devant Dieu », dit le personnage de Paige.

“B * tch toujours sur des taureaux -“, répond-il. “Nous pouvons nous séparer maintenant et vous pouvez continuer votre vie, salope.”

Le film se poursuit avec un va-et-vient de cris l’un contre l’autre et des transitions entre différentes pièces de l’appartement. Le film se termine avec le couple toxique “faisant l’amour” sur le canapé et la caméra panoramique avant le générique.

Taylor s’est assis avec The Hollywood Reporter et a admis qu’il y avait un niveau de confort et une énergie ressentie pendant le tournage.

Je pense que nous avons fait huit prises. Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse sembler interminable quand tu es avec Kendrick, Jake, Dave. Nous étions tellement dans la poche. Et nous savions ce que nous faisions. Kendrick et moi avons une très bonne compréhension l’un de l’autre. Comme, il est tellement attaché à la vérité, et moi aussi. J’ai juste l’impression qu’il y a tellement de liberté là-dedans.

Les fans ont apprécié le film autant qu’ils ont apprécié la chanson. De nombreux utilisateurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs réflexions sur le projet.

Découvrez le court métrage ci-dessous et faites-nous part de vos réflexions !