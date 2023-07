Ce sont les villes canadiennes les plus chères à louer

Avec la dernière flambée des taux d’intérêt, de nombreux Canadiens reconsidèrent maintenant leur intention de devenir propriétaires et choisissent plutôt d’explorer le marché locatif, selon le Rapport sur les tendances immobilières 2023 de Kijiji.

Selon les tendances du marché locatif au premier trimestre, Vancouver a maintenu sa position de ville la plus chère à louer, tandis que huit des 10 villes les plus chères à louer se trouvent en Ontario.

Les locations à Vancouver sont en moyenne de 2 585 $, selon la plateforme. Pendant ce temps, Toronto, la deuxième ville la plus chère au Canada pour la location, a un loyer mensuel moyen de 2 302 $.

Parmi les 22 villes analysées dans le rapport, Québec, avec un loyer mensuel moyen de 1 108 $, se classe comme la ville avec le logement le moins cher, indique le rapport.

Le rapport note que le coût du loyer est influencé par divers facteurs au-delà de l’emplacement de la ville. Des facteurs supplémentaires tels que la disponibilité d’espace supplémentaire, des chambres supplémentaires, des balcons et l’inclusion de meubles, qui jouent tous un rôle important dans la détermination des prix de location.

Par exemple, les petites villes de l’Ontario — telles que Guelph, Hamilton et Barrie — figurent parmi les cinq endroits les plus chers à louer au pays, car ces villes offrent généralement un peu plus d’espace et des chambres supplémentaires.

Selon le rapport, la location d’un logement d’une chambre et d’un salon avec balcon dans les grandes villes comme Vancouver, Toronto, Calgary et Montréal vous coûtera 9 % (190 $) de plus qu’un logement sans balcon.

Cependant, si l’on considère tous les types de propriétés au Canada, le taux de location moyen au premier trimestre de 2023 était de 1 840 $ par mois. Les maisons individuelles demandaient le loyer moyen le plus élevé à 2 420 $ par mois, suivies de près par les maisons en rangée à une moyenne de 2 393 $ par mois.

De plus, parmi les listes de logements locatifs au Canada, 31 % concernent des logements de deux chambres et 26 %, des logements d’une chambre. Cependant, le prix des logements de deux chambres est supérieur de 22 % à celui des logements d’une chambre (1 743 $ comparativement à 1 425 $).

Les maisons en rangée et les appartements en copropriété étaient les types de propriétés les plus chers au Canada au premier trimestre avec un loyer mensuel de 2 393 $ et 2 183 $ respectivement.

Le rapport Kijiji prédit qu’il pourrait y avoir une nouvelle croissance des loyers tout au long de l’année.

LES VILLES CANADIENNES LES PLUS CHÈRES À LOUER, SELON KIJIJI

1. Vancouver, C.-B. – 2 585 $

2. Toronto, Ont. – 2 302 $

3. Guelph, Ont. 2 139 $

4. Hamilton, Ontario. – 2 134 $

5. Barrie, Ont. – 2 130

6. Kitchener, Ont. – 2 119

7. Ottawa, Ont. – 2 022 $

8. Kingston, Ont. – 2 013 $

9. Halifax, N.-É. – 2 007 $

10. Peterborough, Ont. 1 993 $



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.