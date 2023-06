Ce sont les travailleurs les plus inquiets que l’IA prenne bientôt leur emploi

« La technologie pourrait automatiser une partie du travail de quelqu’un », a déclaré Michael Chui, partenaire du McKinsey Global Institute qui se concentre sur l’IA, dans une récente interview avec Sharon Epperson de CNBC. « Et vous pourriez décrire cela comme la technologie augmentant ainsi leur travail, cela donne à quelqu’un des super pouvoirs parce que, par exemple, si la technologie peut écrire une première ébauche d’un mémo pour vous. … Je fais plus de choses que d’écrire des mémos. »

Alors que le travail à bas salaire a longtemps été perçu comme une cible de l’automatisation, les données de l’enquête par industrie révèlent que les préoccupations plus récentes concernant le déplacement des travailleurs du savoir sont également un facteur important dans le niveau de peur. Environ la moitié des travailleurs des secteurs de la publicité et du marketing (51 %) et du soutien aux entreprises et de la logistique (46 %) craignent que l’IA ne prenne bientôt leur emploi, soit le double du niveau de préoccupation global.

Un quart des travailleurs (24%) craignent que l’IA ne rende leur travail obsolète, mais les craintes de déplacement d’emplois liés à l’IA sont beaucoup plus élevées chez les travailleurs de couleur, les jeunes travailleurs et les travailleurs les moins bien rémunérés, selon le dernier Enquête CNBC/SurveyMonkey sur la main-d’œuvre .

Si ce résultat de l’IA se déroule comme prévu, dit Chui, les travailleurs individuels verront leur productivité augmenter. Certaines des premières études universitaires réalisées sur l’IA et la productivité ont montré des gains importants.

Mais Chui a déclaré que lorsque vous faites le calcul sur l’IA et le travail, le fait de confier des tâches à l’IA pourrait influencer les effectifs. « Si les machines peuvent faire 15 % du travail de quelqu’un et qu’il y a 100 personnes qui font ce travail, un responsable pourrait demander : ‘Ai-je besoin de 100 ou 85 personnes ?’ D’un autre côté, nous voyons d’autres managers dire : « Je veux 100 personnes et je veux qu’elles soient toutes plus productives. » »

De nombreux experts disent que les travailleurs devraient expérimenter l’IA générative aujourd’hui pour préserver leur emploi, par exemple, les avocats ou les enseignants du futur étant ceux qui se sont adaptés à l’utilisation de l’IA dans leurs fonctions. Jusqu’aux emplois les plus puissants du monde, les travailleurs expérimentent la percée ChatGPT d’OpenAI – le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré cette semaine qu’il utilisait le produit OpenAI.

En fait, l’enquête révèle que les cadres de niveau C (23 %) et de niveau VP (27 %) sont environ deux fois plus susceptibles que les contributeurs individuels (12 %) de dire que le sujet de l’IA a été « beaucoup » discuté sur leur lieu de travail. .

La plupart des travailleurs n’utilisent pas l’IA aujourd’hui

Mais l’enquête révèle que parmi ceux qui disent utiliser l’IA parce qu’elle est déjà nécessaire pour eux pour faire leur travail, plus de la moitié craignent que l’IA ne rende bientôt leur travail obsolète, un indicateur que les endroits où l’IA s’est déjà propagée sont en train de devenir perturbé rapidement. Mais il s’agit d’un petit sous-groupe : une majorité (64 %) de travailleurs déclarent ne pas utiliser du tout l’IA au travail ; 26 % disent que l’IA peut aider mais n’est pas nécessaire, et seulement 8 % disent que l’utilisation de l’IA est nécessaire.

« La plupart des travailleurs n’utilisent pas l’IA pour faire leur travail de manière régulière, mais ceux qui sont intimidés par la nouvelle technologie et ce que cela pourrait signifier pour eux à plus long terme », a déclaré Laura Wronski, responsable principale de la recherche scientifique chez Momentive.

De nombreux travailleurs (43 %) disent s’attendre à ce que leur travail change considérablement au cours des cinq prochaines années en raison des perturbations causées par l’IA. « Même s’ils ne sont pas encore affectés, de nombreux travailleurs craignent à quel point les choses pourraient être différentes avec une plus grande dépendance à l’IA pour des tâches qui étaient auparavant effectuées manuellement », a déclaré Wronski.

Les travailleurs devront réfléchir aux compétences dont ils auront besoin qui sont complémentaires à la technologie, a déclaré Chui, et il a ajouté que les entreprises et les services des ressources humaines devraient également réfléchir à ces questions pour constituer une main-d’œuvre du futur compétitive.

« Tout le monde va devoir faire face à cela parce que la technologie continuera à être adoptée, continuera à changer le travail que tout le monde fait », a-t-il déclaré.

« Je pense que la préoccupation concernant l’impact sur les travailleurs est également liée à la capacité de perfectionner ces compétences plus rapidement et plus efficacement dans notre main-d’œuvre », a déclaré Anu Madgavkar, partenaire du McKinsey Global Institute. « Et si nous le faisons, nous capturons le double objectif … le potentiel de productivité plus élevé, mais aussi la possibilité pour plus de travailleurs d’être engagés dans un travail plus satisfaisant, plus productif et plus rémunérateur. »

Mais l’enquête révèle qu’à ce jour, la discussion sur l’IA sur le lieu de travail reste l’exception en dehors de l’industrie technologique, avec seulement 14 % des travailleurs affirmant que le sujet de l’IA a été « beaucoup » discuté sur leur lieu de travail. Un tiers disent qu’on en a discuté « un peu », mais plus de la moitié (51 %) disent qu’on n’en a pas du tout discuté.

