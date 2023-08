Ce sont les races de chiens et de chats les plus populaires

Un nouveau rapport indique que la race mixte non conçue est la race de chien la plus populaire au Canada, tandis que la race de chat la plus populaire est le poil court domestique.

Rover.com, un marché en ligne pour les soins des animaux de compagnie, a dévoilé son « Rapport 2023 sur les races de chiens et de chats les plus populaires » détaillant les meilleures races de chiens et de chats du Canada, ainsi que les races actuellement en vogue à travers le pays.

La plateforme a interrogé 500 propriétaires d’animaux de compagnie canadiens pour découvrir les facteurs qui influencent la prise de décision lors du choix d’un animal de compagnie.

Selon le rapport, les races mixtes non conçues détiennent le titre de race de chien la plus populaire au Canada, suivies de près par le Labrador Retriever, le Golden Retriever, le Goldendoodle et le berger allemand en termes de popularité.

En ce qui concerne les changements de popularité d’une année à l’autre, les races de chiens les plus tendances pour 2023 sont le Poméranien, le Cavalier King Charles Spaniel, le Samoyède, le Shiba Inu et le Chihuahua, selon le rapport.

En ce qui concerne les races de chiens les plus rares au Canada, le rapport identifie le Saluki, le Barbet, le Welsh Terrier, le Spitz japonais et le Miniature Bull Terrier parmi les races les moins courantes.

« Qu’ils ramènent à la maison un animal de compagnie de marque, hybride ou de race mixte, les parents d’animaux nous disent que ce qu’ils veulent vraiment, c’est un chien ou un chat qui correspond à leur dynamique familiale, a déclaré Kate Jaffe, experte en tendances chez Rover, dans une nouvelle envoyée mercredi.

« Les animaux de compagnie sont des membres importants de nos familles et il faut beaucoup réfléchir avant de choisir qui ramener à la maison. La plupart des traits que nous désirons le plus chez un animal de compagnie ne sont pas déterminés par sa race, mais peuvent être trouvés et célébrés chez les chiens et les chats de toutes sortes.



Voici les races de chiens les plus populaires au Canada, selon Rover.com :

1- Mixte

2- Labrador Retriever

3- Golden Retriever

4- Goldendoodle

5- Chien de berger allemand

6- Bouledogue français

7- Labradoodle

8- Cockapoo



Voici les races de chiens les plus tendances en 2023 :

1- Poméranie

2- Cavalier King Charles Spaniel

3- Samoyède

4- Shiba Inu

5- Chihuahua

6- Carlin

7- Terrier blanc des West Highlands

8- Bernedoole



Voici les quatre races de chiens les plus rares au Canada :

1- Saluki

2- Podengo portugais

3- Épagneul springer gallois

4- Berger Belge (Groenendael)

Le rapport a révélé que la race spécifique du chien n’était pas un facteur important dans la décision de ramener un chien à la maison. En fait, 81 pour cent des personnes interrogées ont indiqué qu’elles auraient quand même choisi d’acquérir un chien même si leurs trois principales préférences en matière de race n’étaient pas disponibles.

Selon ces propriétaires d’animaux, la principale considération lors de la sélection d’un chien est son adéquation à la vie de famille, ce qui fait de la convivialité familiale le principal facteur influençant leur choix de race de chien.

Lorsqu’il s’agit de sélectionner un chien en fonction de ses traits de personnalité, le rapport souligne que les caractéristiques comportementales amicales ou sociales occupent la première place, 22 % des personnes interrogées accordant le plus d’importance à ces traits.

Suivant de près, 18 pour cent recherchent des chiens décrits comme câlins ou affectueux, tandis que 18 pour cent ont également déclaré donner la priorité à l’intelligence de leurs chiens. De plus, en ce qui concerne les niveaux d’énergie, 13 pour cent des personnes interrogées préfèrent les chiens à faible niveau d’énergie, tandis que 13 pour cent préfèrent les chiens à haute énergie.

Le rapport révèle également que 76 % des personnes considèrent leur chien comme leur « meilleur ami », tandis que 64 % des propriétaires d’animaux de compagnie estiment qu’ils partagent des similitudes, tant en termes d’apparence que de personnalité, avec leur chien. Même parmi ceux qui n’ont pas initialement recherché une race spécifique, la « fidélité à la race » est forte, puisque 90 % des propriétaires d’animaux expriment leur volonté de choisir un chien du même type pour leur prochain compagnon à quatre pattes.

Contrairement aux chiens, le rapport suggère que lorsqu’il s’agit de chats, la race est moins importante, puisque seulement 35 % des parents de chats la considèrent comme importante. Il est intéressant de noter que la couleur de la fourrure de leur chat apparaît comme un facteur plus influent pour 46 % des personnes interrogées lors du choix d’un compagnon félin.

En termes de traits de personnalité, les parents de chats donnent la priorité aux câlins, 32 % d’entre eux recherchant des chats affectueux et aimant se blottir. 22 pour cent recherchent des chats amicaux ou sociaux, et 10 pour cent apprécient l’intelligence de leurs compagnons félins.

Le rapport suggère que 38 pour cent des propriétaires d’animaux ne sont pas sûrs de la race de leur chat.



Voici les races de chats les plus populaires au Canada, selon Rover.com :

1- Poil court domestique

2- Américain à poil court

3- Poils longs domestiques

4- Poupée de chiffon

5- Siamois

6- Bengale

7- Maine Coon

8- British Shorthair

9- Persan



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.