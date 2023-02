Ce sont les quatre provinces les plus dépensières le jour de la Saint-Valentin

À l’approche de la Saint-Valentin, de nombreux Canadiens se préparent à célébrer en emmenant leurs êtres chers dîner et en leur achetant des cadeaux, mais combien dépensons-nous pour cette journée d’un océan à l’autre?

Un nouveau sondage de Time2play révèle que, selon l’endroit où ils vivent, les Canadiens en couple prévoient dépenser entre 55 $ et 130 $, en moyenne, que ce soit pour des rendez-vous, des cadeaux ou d’autres activités le jour de la Saint-Valentin.

Les habitants de la Colombie-Britannique prévoient de dépenser le plus pour la Saint-Valentin cette année avec une moyenne d’environ 129,43 $, selon le sondage.

Les résidents du Québec sont les deuxièmes plus gros dépensiers en amour et prévoient dépenser en moyenne environ 115,20 $. Les Albertains sont arrivés au troisième rang, considérant 111,66 $ dépensés en moyenne pour l’amour. Les Ontariens sont les quatrièmes plus grands dépensiers avec un budget moyen de 104,26 $.

Selon le sondage, les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard dépenseront le moins cette année le jour de la Saint-Valentin, soit en moyenne 55 $.

Lorsqu’il s’agit de savoir qui devrait payer pour la date de la Saint-Valentin, 60,1 % des répondants ont déclaré qu’ils pensaient que les deux parties devraient partager le coût.

Lorsqu’on a demandé aux répondants « qui devrait organiser la Saint-Valentin ? » 70,5% d’entre eux ont déclaré qu’ils préféraient que les deux partenaires planifient la date ensemble.

En ce qui concerne une activité préférée pour la Saint-Valentin, 39,1 % des répondants ont déclaré qu’une soirée romantique à la maison est une activité parfaite, tandis que 31,2 % préfèrent sortir dîner et 15,3 % veulent faire une activité avec leur partenaire. autour d’un intérêt commun.

Moins de personnes, 12,4 %, ont déclaré préférer une escapade de fin de semaine, et seulement 1,8 % veulent aller au cinéma.

En ventilant les choses par génération, la génération silencieuse (1928-1945) est la plus dépensière, prévoyant de dépenser en moyenne environ 333,33 $ le jour de la Saint-Valentin.

La génération X (1965-1980) est la deuxième plus grande dépensière et prévoit de dépenser en moyenne 124,90 $. Les baby-boomers (1946-1964) prévoient de dépenser environ 100,66 dollars, tandis que la génération Z (1997-2012) prévoit de dépenser environ 97,50 dollars et la génération Y (1981-1996) prévoit de dépenser environ 97,05 dollars le jour de la Saint-Valentin cette année.

Mythologie:

L’enquête a été menée en janvier auprès de 1 000 Canadiens actuellement en couple, fiancés et mariés. L’âge moyen en années est de 35,1 ans. 58 % des répondants étaient des femmes, 39,3 % des répondants étaient des hommes et 2,7 % étaient identifiés comme non binaires.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.