Ce sont les provinces avec les taux d’assurance auto les plus bas

Un nouveau rapport a révélé que la Colombie-Britannique et la Saskatchewan figuraient parmi les provinces ayant les taux d’assurance automobile les plus bas au Canada, tandis que les taux en Alberta et en Ontario étaient les plus chers.

Menée par le cabinet comptable Ernst & Young (EY) et commandée par l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC), cette analyse a examiné trente profils de clients différents dans neuf provinces afin de comparer les taux d’assurance automobile pour les automobiles et les motos.

Les profils comprenaient des conducteurs masculins et féminins âgés de 18 à 65 ans, employés, retraités, mariés, célibataires avec deux à 49 ans d’expérience de conduite. La majorité de la taille de l’échantillon avait des conducteurs sans sinistre ni condamnation, tandis que 12 des profils de clients ont déclaré avoir eu un accident, une condamnation mineure ou une condamnation majeure.

Les provinces classées comprenaient la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve. Les données du Québec et du Nouveau-Brunswick n’ont pas été incluses dans le rapport.

La Colombie-Britannique arrive en tête de la plupart des provinces en matière d’abordabilité en ce qui concerne les conducteurs âgés. Pour une femme de 40 ans avec 24 ans d’expérience au volant d’un Ford Escape SE 2017 et sans réclamation ni condamnation, elle paierait 1 049 $ en Colombie-Britannique. Le même conducteur paierait 1 191 $ à Terre-Neuve-et-Labrador, 1 207 $ en Saskatchewan, 1 318 $ en Nouvelle-Écosse et 1 509 $ en Ontario. La prime d’assurance la plus élevée pour ce conducteur serait en Alberta, totalisant 1 895 $.

De même, un homme de 58 ans sans réclamation ni condamnation, 42 ans d’expérience, conduisant un Honda CR-V EX 2014 paierait 977 $ en Colombie-Britannique; comparativement au Manitoba avec 1 240 $, 1 346 $ en Nouvelle-Écosse, 1 448 $ en Ontario et le plus élevé en Alberta avec 1 907 $.

Pour les jeunes conducteurs, la Saskatchewan a affiché les tarifs les moins chers, tandis que l’Alberta et l’Ontario ont continué d’être parmi les plus chers. Un homme de 18 ans ayant deux ans d’expérience de conduite dans une Honda Civic LX 2012 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation ni condamnation paierait 1 129 $ en Saskatchewan. En Alberta, le même conducteur paierait plus de cinq fois ce montant à un taux de 5 936 $; en Ontario, le taux serait de 5 199 $.

Une femme de 30 ans avec 14 ans d’expérience au volant d’un Ford F-350 2019 qui a récemment eu un accident responsable paierait en moyenne 1 417 $ en Saskatchewan. Ce conducteur verrait le taux le plus élevé en Alberta à 4 839 $, suivi de 3 657 $ en Nouvelle-Écosse.

Selon EY et ICBC, le nouveau modèle d’assurance «Enhanced Care» de la Colombie-Britannique est vanté pour ses tarifs bon marché actuels. Le nouveau modèle a été introduit en mai 2021 par l’ICBC et donne à tous les Britanno-Colombiens l’accès aux soins médicaux et aux traitements en cas d’accident. Depuis lors, l’ICBC affirme avoir réduit les tarifs d’assurance de 490 $ pour les conducteurs qui renouvellent leur assurance sur un nouveau véhicule.