Ce sont les producteurs de citrouilles géantes du Canada atlantique, Charlie Brown

Les gens qui cultivent des légumes géants peuvent être un peu étranges – et le président du club de culture de citrouilles de l’Île-du-Prince-Édouard, Gordon Aten, ne fait pas exception.

Il cultive des courges et des citrouilles colossales depuis près de 30 ans, et il dit que cette pratique a quelque chose de compétitif et de addictif.

“C’est un sport. Certaines personnes aiment les courses de chevaux ou le hockey. Cultiver des citrouilles et des courges géantes est un sport que vous pratiquez dans votre jardin”, a-t-il déclaré en riant. “Je suppose que vous pourriez dire que nous sommes un peu étranges.”

Aten a été initié à la culture des citrouilles géantes par son ancien voisin, feu Jim Murphy. Murphy a commencé à organiser sa pesée annuelle de citrouilles géantes en 1993 et ​​a embauché Aten comme porteur de citrouilles – la personne dont le travail consiste à mettre en toute sécurité la citrouille surdimensionnée sur la balance.

“Il a fallu que nous soyons six pour soulever la chose. Les porteurs ont développé des maux de dos au cours des années suivantes, nous avons donc construit un cadre en A et une chaîne pour soulever la citrouille sur la balance.”

Cette pesée a suscité une curiosité et Aten a fait pousser son premier mastodonte en 1994.

“J’ai commencé à cultiver, mais j’ai accidentellement mis la main sur une graine de courge géante. Une grosse courge c’est bien, mais les citrouilles sont reines.”

Il a fallu quelques années à Aten avant de faire grandir son premier lauréat, ce qui lui a valu un ruban bleu et de l’argent, a-t-il déclaré.

“Mais le droit de se vanter est le vrai prix. C’est quelque chose de spécial de faire grandir le champion.”

Aten a fait pousser une autre courge géante cette année, et il l’appelle Squiddy.

“Je sais que certaines personnes aiment être intelligentes lorsqu’elles nomment, mais je les regarde et je pense : ‘Hmm, ça ressemble à une Sally ou à une Moe.’ Squiddy a survécu à l’ouragan Fiona, il devrait donc se rendre à la pesée de cette année”, a-t-il déclaré.

Squiddy, une citrouille géante cultivée par Gordon Aten, est toujours intacte après que la tempête post-tropicale Fiona a frappé l’Île-du-Prince-Édouard. (Soumis par Gordon Aten)

Les producteurs de la Nouvelle-Écosse et Howard Dill

Vous ne pouvez pas écrire un article sur les producteurs de citrouilles du Canada atlantique sans mentionner Howard Dill, le regretté grand roi de la citrouille de la Nouvelle-Écosse. Dill était un agriculteur et un phytogénéticien autodidacte à temps partiel. Il a fait breveter les graines d’Atlantic Giant en 1979, est devenu quatre fois champion du monde de cultivateur de citrouilles géantes, est apparu sur Le spectacle de Martha Stewartet a finalement été honoré d’une statue massive de lui-même à Windsor, en Nouvelle-Écosse.

Presque tous les cultivateurs sérieux utilisent ses graines Atlantic Giant aujourd’hui.

Son fils aîné, Danny Dill, gère la ferme et participe depuis longtemps au jeu de la citrouille géante.

“Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire combien nous en cultivons. Nous recevons des commandes – certaines personnes veulent une citrouille géante de 200 livres pour un affichage, et d’autres ont besoin d’une citrouille de 500 livres pour un événement caritatif. Nous cultivons beaucoup de citrouilles géantes. citrouilles pour les graines aussi.”

Comme la plupart des producteurs de citrouilles géantes, les Dills cultivent leurs géants grumeleux à l’extérieur. Dill dit que la plupart des producteurs de citrouilles géantes gardent les choses organiques.

« Nous accordons beaucoup d’attention au sol ; nous prêtons attention au changement climatique et à la façon dont il modifie les saisons. La plupart des producteurs ne sont pas intéressés par une citrouille géante remplie de pesticides.

Les champions du Great Howard Dill Pumpkin Classic : de gauche à droite, John Porter a pris la deuxième place à 1 403 livres, Fred Ansems avec le champion à 1 556 livres et Chris Ansems avec la troisième à 1 292 livres. (Soumis par Diane Dill)

Il y a des rumeurs et des mythes autour de la culture des citrouilles géantes

Celui que Dill entend le plus souvent ? Celui qu’il appelle “le truc du lait”.

“Mon père entendait ça tout le temps. Les gens lui demandaient s’il nourrissait les citrouilles géantes avec du lait plutôt que de l’eau. Il en avait tellement marre qu’on lui demande qu’il a finalement essayé. Bien sûr, ça n’a pas marché.”

Dill est occupé avec la ferme ces jours-ci, mais il n’a pas l’intention de laisser l’héritage partir.

“Un de ces jours, je vais prendre un petit terrain, concentrer mon attention sur cinq ou six plantes. Nous avons cultivé des beautés de 700 et 800 livres à la ferme sans trop d’efforts. Cultiver un champion est toujours au fond de ma tête.”

La famille Dill a récemment organisé sa classique annuelle Great Howard Dill Pumpkin. Le gagnant de cette année, Fred Ansems, a fait pousser une citrouille colossale qui pesait 1 556 livres.

“C’était assez impressionnant à voir.”

Gourdie, une citrouille géante, continue de grandir mais pèse déjà environ 850 livres. (Soumis par Leslee Lake)

Cultiver des citrouilles dans le sol rocheux de Terre-Neuve

Les producteurs de citrouilles géantes de Terre-Neuve sont plus difficiles à trouver. Le sol est plus rocheux, le vent plus intense, mais Leslee Lake de Clarenville dit que faire pousser des citrouilles géantes sur le Rocher n’est pas aussi difficile qu’on le pense.

“Les gens pensent que cultiver des légumes à Terre-Neuve est difficile, mais je cultive des bonsaïs, des tournesols géants, des raisins, du maïs et, bien sûr, je cultive de la Gourdie.”

Gourdie (abréviation de “Gourdzilla”) est la citrouille géante de Lake, un orbe massif pesant environ 850 livres.

“J’ai beaucoup travaillé sur Gourdie. Ce sont de gros mangeurs, donc vous avez besoin de tonnes de compost”, a-t-il déclaré. “Je l’ai mis dehors en juin, je l’ai recouvert de plastique, puis le 24 juillet, je l’ai pollinisé à la main, j’ai cueilli la bonne fleur. Les citrouilles géantes sont une chose excitante à faire pousser à cause de leur vitesse. J’irais travailler avant le lever du soleil, rentrer à la maison le soir, et Gordie avait grandi de 18 pouces.”

Gourdie la citrouille géante a une couverture spéciale pour aller avec sa personnalité de rock star. (Soumis par Leslee Lake)

Gourdie semble avoir sa personnalité, et Lake y est assez attaché.

“Ouais, je suis un peu ridicule à propos de Gourdie. Cet été, j’ai couvert Gourdie avec l’une des couvertures Winnie l’ourson de ma fille pour l’empêcher d’attraper un coup de soleil, mais quand j’ai regardé par la fenêtre, je me suis dit : ‘Wow, ce n’est tout simplement pas le style de Gourdie”, alors je suis allé lui acheter une couverture avec un gros crâne dessus. Il est rock and roll, tu sais ?”

Lake a grandi dans une ferme biologique et se passionne pour apprendre aux gens à faire pousser des choses.

“J’ai planté des graines et fait pousser des plantes, puis je les ai amenées au travail, et maintenant mes collègues sont de plus en plus en concurrence avec leurs citrouilles. Je veux intéresser plus de gens au jardinage.”

Ses espoirs pour Gourdie ?

“Je ne sais pas si ça arrivera, mais j’adorerais avoir un camion à plateau, hisser Gourdie là-haut, le décorer avec des épouvantails et l’emmener dans les écoles élémentaires. Ce serait incroyable d’exciter les enfants à propos de cultiver de la nourriture – et si une citrouille géante est leur point d’entrée, alors génial.”

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador