Ce sont les prochains grands thèmes de 2021, selon les ETF Global X et Amplify

L’hydrogène pourrait être l’un des prochains grands thèmes d’investissement de 2021, selon l’un des principaux gestionnaires d’ETF.

Son potentiel à prendre d’assaut le secteur de l’énergie propre a poussé les Global X ETFs à lancer son Hydrogen ETF (HYDR) à la mi-juillet, a déclaré cette semaine le vice-président principal et responsable de la recherche et de la stratégie de la société, Jay Jacobs, à « ETF Edge » de CNBC. .

« Pour remonter un peu dans l’histoire, il y a 11 ans, la semaine dernière, nous avons lancé un ETF sur les technologies du lithium et des batteries », a déclaré Jacobs dans l’interview de lundi. « En 11 ans, les véhicules électriques sont passés d’environ 0 % de l’industrie automobile mondiale à environ 3 % de l’industrie automobile mondiale.

La trajectoire de l’hydrogène au cours des prochaines décennies pourrait être très similaire, a déclaré Jacobs.

« Nous pensons que la prochaine tendance à long terme sera le passage à l’hydrogène, ne remplaçant pas nécessairement les batteries au lithium, mais simplement une nouvelle forme d’énergie propre qui peut alimenter des camions, des trains, des bateaux », a-t-il déclaré. .

Bien que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait qualifié l’hydrogène de « d’une stupidité époustouflante » en 2019, il existe de nombreux cas d’utilisation dans les capacités industrielles lourdes, a déclaré Jacobs.

Par exemple, même s’il n’est peut-être pas logique d’avoir un véhicule de tourisme à pile à combustible, les piles à combustible pourraient réduire le poids des camions car elles sont nettement plus légères que les batteries, a-t-il déclaré.

« Du point de vue de l’efficacité pure, le transport lourd favorise vraiment l’hydrogène. En plus de cela, vous voyez beaucoup plus de solaire, vous voyez beaucoup plus de vent qui est mis sur le réseau qui crée de l’électricité par intermittence », a-t-il déclaré.

« L’hydrogène est en fait un moyen très efficace de stocker cet excès d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé. Vous pouvez mettre cet hydrogène dans un camion, vous pouvez l’expédier dans un autre pays qui le souhaite peut-être, mais c’est une forme de batterie très efficace pour excès d’énergie renouvelable.

Un mode de vie propre pourrait rejoindre l’énergie propre comme l’un des principaux thèmes de 2021, a déclaré Christian Magoon, fondateur et PDG d’Amplify ETF, dans la même interview « ETF Edge ».

Amplify a suscité beaucoup d’intérêt pour son ETF Cleaner Living (DTOX) récemment lancé, en particulier de la part de ceux qui s’intéressent également à l’ESG, ou à l’investissement environnemental, social et basé sur la gouvernance, a déclaré Magoon.

La société se prépare également à lancer un ETF de trading numérique et en ligne qui détient Coinbase, Charles Schwab et Robinhood, a déclaré le PDG.

« Ce marché d’actifs numériques, marché de négociation en ligne adapté aux applications et aux appareils mobiles, nous pensons que c’est un domaine en croissance rapide au sein des services financiers qui capitalise vraiment sur la tendance mondiale des investisseurs à négocier des actions, des obligations, des matières premières, des crypto-monnaies , les actifs numériques et qui seront lancés ici en septembre », a-t-il déclaré.

Avertissement