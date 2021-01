Juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire qu’en 2020, un philosophe français a prédit des zombies, des famines et des astéroïdes pour l’année 2021. Michel de Nostradamus, médecin, pharmacien et philosophe français a connu des prédictions vrai dans le passé.

Il est largement connu pour son livre Les Prophéties, qui contient ses prédictions exprimées en versets appelés quatrains. Nostradamus a parlé de prophéties qui se sont accomplies dans le passé et continuent de choquer le monde, bien qu’elles aient été écrites il y a cinq siècles.

Ses prédictions comme la montée d’Adolf Hitler, la Seconde Guerre mondiale se sont déjà avérées vraies dans le passé. Et maintenant, ses lecteurs craignent que l’année 2021 ne se révèle plus dangereuse et destructrice que 2020.

Voici quelques-uns des prédictions que Nostradamus prévoyait pour l’année 2021:

Une apocalypse zombie: Dans le livre, il parle de «quelques jeunes» qui seraient «à moitié morts pour commencer». L’horoscope annuel indique que cela indique qu’une possible apocalypse Zombie est sur les cartes et qu’une arme biologique sera créée par un scientifique russe qui nous éteindrait tous. Cela ressemble à un script tout droit sorti d’un film de science-fiction, non?

Une famine biblique: Il a également expliqué comment «après de grands ennuis pour l’humanité, un plus grand est préparé», qui sera de «pluie, sang, lait, famine, acier et peste». Cela suggère que les premiers signes d’apocalypse seraient des épidémies, la famine et un tremblement de terre. Il nous prévient également que les maladies plus terribles que coronavirus aura lieu l’année prochaine.

La pandémie mondiale a poussé des millions d’Américains à se tourner vers les banques alimentaires et l’ONU a également mis en garde contre les problèmes d’insécurité alimentaire en 2021.

Un astéroïde: Nostradamus écrit sur «une longue traînée d’étincelles» dans le ciel qui est faite de feu, ce qui pourrait signifier qu’un astéroïde géant pourrait frapper la Terre. La NASA a déjà prédit que des astéroïdes géants toucheraient probablement la Terre dans les prochaines années. À Noël, cette année, un astéroïde a survolé la Terre, mais dans les temps à venir, il semble que ce sera plus dangereux.

Un tremblement de terre qui va secouer la Californie: « Le parc en pente, grande calamité, à travers les terres de l’Occident et de la Lombardie, l’incendie du navire, la peste et la captivité », écrit Nostradamus dans ses prophéties. Selon son interprétation, un tremblement de terre dévastateur frappera le ‘Pays de la ouest »et il est probable que ce soit la Californie.

Les experts rejettent parfois les prédictions de Nostradamus et les qualifient d’incroyablement vagues. Mais nous pouvons toujours nous attacher et nous préparer pour l’aventure de l’année prochaine.