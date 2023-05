Ce sont les meilleurs restaurants canadiens avec repas en plein air, selon OpenTable

Avant le long week-end de la fête de Victoria et alors que la saison des terrasses s’accélère, OpenTable a dévoilé sa liste annuelle des « 100 restaurants en plein air les plus populaires au Canada » avec 10 restaurants de Vancouver faisant partie de la sélection.

Les Canadiens semblent anticiper les repas en plein air avec enthousiasme, car les données d’OpenTable révèlent que ses utilisateurs ont commencé à faire des réservations dès le 1er janvier dans des villes comme Toronto, Vancouver et Calgary.

La liste des restaurants en plein air 2023 d’OpenTable a été compilée sur la base d’une analyse de plus d’un million de critiques de restaurants mettant en vedette des restaurants de partout au Canada.

L’Ontario a dominé la liste avec 59 établissements en vedette, suivi de la Colombie-Britannique (21), du Québec (9), de l’Alberta (7) et du Canada atlantique (4).

La liste a compilé une sélection de ce qu’OpenTable appelle les destinations de restauration en plein air les plus étonnantes, telles que Allen’s à Toronto, Bonterra Trattoria à Calgary, Provence Marinaside à Vancouver, et bien d’autres qui offrent une cuisine délicieuse et de belles vues.

« Les repas d’avril ont augmenté de 4% au Canada (d’une année sur l’autre), probablement en raison de températures plus chaudes et du fait que les Canadiens ont commencé tôt à manger en plein air », a déclaré le directeur national d’OpenTable, Matt Davis, dans un communiqué de presse publié jeudi. « Trouvez un nouvel endroit préféré pour la saison des terrasses en explorant notre liste des 100 restaurants en plein air les plus populaires ou en utilisant notre filtre de sièges en plein air. »

En ce qui concerne les cuisines préférées des Canadiens, la cuisine italienne occupe la première place selon les données d’OpenTable de 2022.

Vous pouvez trouver la liste complète des 100 restaurants en plein air les plus populaires au Canada en 2023 ici.



Méthodologie:



1- Les « 100 restaurants de restauration en plein air les plus populaires au Canada pour 2023 » sont générés à partir de plus d’un million d’avis recueillis auprès de clients OpenTable vérifiés entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023. Tous les restaurants avec un score « global » minimum et le nombre d’examens de qualification ont été inclus pour examen. Le score global est composé de points de données uniques, tels que la note globale du restaurant, le klout de l’utilisateur, le nombre total d’avis et la note globale régionale. Les restaurants éligibles ont ensuite été notés et triés en fonction du pourcentage d’avis, pour lesquels « Repas en plein air » a été sélectionné comme caractéristique spéciale.



2- OpenTable a examiné les réservations de repas assis en plein air au Canada pour 2023 (du 1er janvier au 30 avril).



3- OpenTable a examiné les réservations de repas assis en plein air au Canada pour 2022 (du 1er janvier au 31 décembre). Les cuisines reflétées avaient un minimum de 15 000 convives.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.