Ce sont les meilleurs prix Pixel 6, Pixel 6 Pro de tous les temps

Les offres ne s’arrêtent pas aujourd’hui, mes amis, car l’événement Android Days d’Amazon propose certains des meilleurs prix sur les téléphones que nous ayons jamais vus. Ensuite, nous avons des offres Pixel 6 qui sont aussi bonnes que possible et je ne peux pas imaginer qu’elles resteront en stock longtemps.

Pour les fans de Pixel 6 Pro, vous pouvez saisir le modèle 128 Go pour aussi peu que 616 $. En tant que téléphone à 900 $, oui, c’est une remise de 284 $. C’est un prix incroyable pour un téléphone aussi bon.

Pour les fans de Pixel 6, vous pouvez saisir le modèle 128 Go pour 469 $. C’est un rabais de 130 $!

Nous avons déjà vu 250 $ de réduction sur le Pixel 6 Pro et 100 $ sur le Pixel 6 et nous pensions que ce seraient des prix difficiles à battre. Le fait qu’Amazon l’ait fait est quelque chose et je vous suggère absolument de courir vers ceux-ci avant qu’ils ne soient épuisés. On commence déjà à voir des modèles disparaître et des délais de livraison glisser.

