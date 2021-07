Ce sont les meilleures villes au monde pour le travail à distance

La ville australienne de Melbourne s’est avérée être la meilleure ville au monde pour le travail à distance, selon un classement de la plateforme de logement à la demande Nestpick.

Melbourne a obtenu de bons résultats sur les facteurs d’habitabilité tels que la sécurité, les soins de santé, la culture et les activités de loisirs, ainsi que son infrastructure de travail à distance.

Ce n’était également que l’une des 10 villes du classement Nestpick à offrir un visa « nomade numérique » – un visa spécifique ou un document équivalent permettant aux travailleurs indépendants et étrangers d’entrer et de travailler dans le pays. Les autres étaient : Zagreb, Prague, Lisbonne, Reykjavik, Tallinn, Athènes, Sydney, Dubaï et Mexico.

L’étude de Nestpick comprenait 75 villes mondiales, que la plate-forme a choisies en fonction des emplacements souvent cités comme les destinations « les plus agréables à vivre ».

Les villes ont ensuite été notées dans trois grandes catégories : les coûts et les infrastructures, la législation et les libertés, et l’habitabilité. En termes de coûts et d’infrastructure, par exemple, cela comprenait une analyse du prix et de la disponibilité d’un espace de bureau à domicile adéquat.

Dans le cas de Melbourne, le loyer moyen d’un appartement par chambre était de 681 euros (807 $) par mois. San Francisco, aux États-Unis, avait le coût de location de bureau à domicile le plus élevé à 1 736 euros par mois, tandis que Rio de Janeiro, au Brésil, avait le loyer moyen le moins cher à 119 euros par mois.

En outre, Nestpick a également pris note du pourcentage de la population de chaque ville entièrement vaccinée contre Covid-19 comme indication de la réponse des gouvernements à la crise sanitaire en cours.

Omer Kucukdere, PDG de Nestpick, a déclaré que la pandémie de coronavirus avait incité de nombreuses personnes à réévaluer leurs priorités personnelles, révélant les avantages de la flexibilité du travail à distance et provoquant la question : « Est-il vraiment possible de travailler de n’importe où ?

Kucukdere a également noté que la pandémie avait poussé les hauts revenus à quitter « des villes axées sur les affaires pour vivre dans des endroits qui offrent de meilleurs modes de vie au quotidien, emportant leur pouvoir d’achat avec eux ».

Voici un aperçu des 10 meilleures villes pour travailler depuis n’importe où :