Ce sont les meilleures universités du Canada, selon un classement

Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez étudier dans l’une des meilleures universités au Canada, un nouveau classement pourrait vous aider à choisir.

La nouvelle liste des meilleures universités mondiales (2022-23), compilée par US News, révèle ce qu’elle appelle les 37 meilleures universités du Canada, y compris l’Université de Toronto, qu’elle place en tête de liste.

Après l’Université de Toronto, l’Université de la Colombie-Britannique est arrivée au numéro 2 et l’Université McGill au numéro 3.

Les universités ont été classées et évaluées en fonction de leurs performances de recherche et de leurs notes par des membres de la communauté universitaire du monde entier et en Amérique du Nord, a déclaré US News.

Treize indicateurs ont été impliqués dans l’élaboration de la liste, notamment :

– notoriété mondiale et régionale ;

– des indicateurs bibliométriques ;

– publication, livre ;

– conférences ;

– impact de citation normalisé ;

– la citation totale ;

– nombre de publications parmi les 10 % les plus citées ;

– collaboration internationale – par rapport au pays ; et

– collaboration internationale et indicateurs d’excellence scientifique

L’Université de l’Alberta est arrivée au numéro 4 sur la liste, suivie de l’Université McMaster et de l’Université de Montréal aux numéros 5 et 6, respectivement.

L’Université de Calgary a été classée numéro 7 et l’Université de Waterloo a obtenu le numéro 8. Complétant les 10 meilleures universités au Canada, l’Université d’Ottawa et l’Université Western (University of Western Ontario) se sont classées à neuf et 10.

Voici comment se classent les autres universités canadiennes, selon US News :

– Université Dalhousie

– Université Simon Fraser

– Université de Victoria

– Université du Manitoba

– Université Laval

– Université York – Canada

– Université Queens – Canada

– L’Université de la Saskatchewan

– Université de Guelph

– Université Carleton

– Université Concordia – Canada

– Université Memorial de Terre-Neuve

– Université du Québec à Montréal

– Université de Sherbrooke

– Université de Régina

– Université du Nouveau-Brunswick

– Université technologique de l’Ontario

– Université de Windsor

– Université Wilfrid Laurier

– Université Lakehead

– Ecole de Technologie Supérieure – Canada

– Université Brock

– Université Laurentienne

– Université métropolitaine de Toronto

– Université Trent

– Université du Québec Trois Rivières

– Université de Lethbridge



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.