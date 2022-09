Ce sont les meilleures options IRS si vous ne pouvez pas payer vos impôts sur le revenu

La date limite de prolongation des impôts approche le 17 octobre et un nombre record de 19 millions d’Américains ont demandé plus de temps pour gérer leurs déclarations de 2021, selon l’IRS.

Alors que les soldes fiscaux impayés pour 2021 ont accumulé des pénalités de retard depuis le 18 avril, les déclarants ayant une dette fiscale peuvent avoir plus d’options qu’ils ne le pensent, selon les experts.

“L’IRS n’est pas le boogeyman”, a déclaré Sheneya Wilson, CPA et fondatrice de Fola Financial à New York, qui exhorte les déclarants à ne pas ignorer les avis de l’agence.